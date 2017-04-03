Ушел из жизни основатель самарской велосипедной школы Владимир Петров

1 апреля, на 81-м году жизни, в Москве скончался легенда отечественного велоспорта, один из ведущих тренеров страны, основатель известного куйбышевского армейского велоцентра Владимир Петров.



Владимир Петрович Петров родился 13 апреля 1936 года в Самаре. Занимался конькобежным спортом, стал мастером спорта СССР. В 1967 году Владимир Петров вместе с Валерием Кравцовым создал в Куйбышеве центр велоспорта, который в дальнейшем стал одним из ведущих в СССР. В куйбышевском велоцентре были подготовлены четыре олимпийских чемпиона: Валерий Ярды, Борис Шухов, Сергей Сухорученков и Анатолий Яркин, 32 чемпиона мира, 12 победителей Кубка мира, 8 победителей Кубка Европы. Среди воспитанников центра - неоднократные победители всесоюзных и международных соревнований, «Велогонки Мира». В 1980 году Владимир Петров сосредоточился на трековых велогонках. Его воспитанники (Марат Ганеев, Сергей Никитенко, Константин Храбцов и многие другие) не раз становились чемпионами мира по велоспорту на треке. В 1980 году Спорткомитет СССР проводил конкурс на лучшего тренера страны. В велосипедном спорте по итогам конкурса были удостоены специальной медали пять заслуженных тренеров СССР, среди них и Владимир Петрович Петров. Владимир Петров был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».



Владимир Петрович навсегда вписал свое имя в историю мирового, отечественного и самарского спорта. Светлая память выдающемуся тренеру.