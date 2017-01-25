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Универсиада ждет самарцев

Исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав российских участников Универсиады в Алма-Ате, которая пройдет 29 января - 8 февраля 2017 года. В него вошел танцевальный дуэт из Самары Софья Евдокимова-Егор Базин.

- Поздравляю нашу молодую танцевальную пару из Самарского центра спортивной подготовки Евдокимова-Базин и их тренера Олега Судакова с очередным большим шагом вперед, - прокомментировала решение исполкома председатель областной федерации фигурного катания Вера Богуш. – Наш дуэт вполне может побороться за медали зимней Универсиады в Алма-Ате. В 2001 году в польском Закопане наша самарская одиночница Ирина Ткачук – ученица тренера Центра спортивной подготовки Галины Беляшовой - стала победительницей зимней Универсиады. Двукратными призерами юношеской Олимпиады в Турине четыре года назад становились воспитанники Судакова - Мария Симонова и Дмитрий Драгун. И вот теперь их эстафету подхватил очередной танцевальный дуэт. Кстати, наш тандем включен в число запасных для участия в первенстве Европы среди взрослых, который стартует завтра в Остраве. Удачи вам, ребята! Через четыре года ждем на зимней Олимпиаде-2020 в Токио. 
Дата: 25 января 2017 , 14:46
137
Автор текста: Сергей Волков
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