В турнире Samara Open примут участие около 1000 человек со всей страны

Любители и профессионалы будут меряться силами в пляжном теннисе, футболе, волейболе и регби вплоть до воскресенья. На берегу Волги разыгралась борьба за призовой фонд в полтора миллиона рублей. О программе турнира организаторы рассказали на пресс-конференции в нашем издании.На нашей благоустроенной набережной с песчаными пляжами прописывается все больше летних соревнований. Samara Open - далеко не единственное крупное спортивное событие этого сезона.- Ежегодно на протяжении последних семи лет на наших пляжах проводится кубок России по пляжному теннису, проходят этапы чемпионата по пляжному футболу. В этом году состоится и кубок страны по этому виду спорта, - отметил замруководителя городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.Открытые соревнования Samara Open наш город принимает уже второй год подряд. Если прошлым летом турнир собрал около 500 спортсменов, то сейчас - уже порядка 1000 человек со всей страны. Игроки приехали не только из двух столиц и многих городов Поволжья, но и, например, Иркутска, Перми.Одна из особенностей состязаний в том, что они дают возможность сразиться профессионалам и любителям.- Начинающий игрок может встретиться на одном поле с чемпионом России, встать в пару со звездой или выйти против нее. Это возможно благодаря примененной нами системе гандикапа, которая еще до старта матча дает любителю фору в несколько очков, - рассказал организатор состязаний, руководитель Национальной пляжной лиги Sportbeach Олег Александров. - Поэтому в турнире могут участвовать ветераны, самым возрастным игрокам около 70 лет. Да и профессионалы подтягивают в свои команды любителей, чтобы лишить противника того преимущества в очках.Численный перевес на Samara Open уже традиционно за волейболистами. В играх по этому виду спорта наибольшее число как участников, так и номинаций. Впервые на турнире введена номинация «Сингл» для волейболистов. Участники будут играть не только в команде, но и меряться силами в сольном разряде. Лучшие получат титул короля и королевы турнира. Практически не отстает по популярности пляжный теннис. Как рассказал помощник президента Федерации тенниса Самарской области Александр Герасимов, в рамках открытых соревнований пройдет и мировое первенство по категориям международной федерации.Наиболее зрелищные игры ждут болельщиков в выходные - матчи плей-офф по пляжному футболу и встречи регбистов. Последние, к слову, по словам главного тренера губернии по регби Максима Саврасова, демонстрируют весьма хороший уровень. В прошлом году хозяевам поля удалось стать чемпионами, улыбнется ли им удача в этом сезоне, узнаем через несколько дней. Продолжатся в субботу и воскресенье игры волейболистов и теннисистов. Зрители смогут не только следить за происходящим на площадках, но и попробовать свои силы в многочисленных мастер-классах и конкурсах.