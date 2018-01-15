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Главная/Спорт/

Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку

Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.

По данным областного министерства спорта, единая экипировка - известного мирового бренда с надписями «Самарская область» и Samara Region Sport Team.

- Губернские спортсмены раньше получали спортивную форму, но в индивидуальном порядке им ее выдавали спортивные школы, если была такая возможность, а она была далеко не всегда. Это все было несистемным, не имело единообразия, - рассказал директор «Центра спортивной подготовки» Сергей Макаров.

- Классно, что теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда, которую всегда сразу видно на любых соревнованиях. Чувство гордости и статуса. Для спортсменов это очень важно. Рад, что у нас начали это делать, - отметил чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийских игр Илья Фролов. 




 
Дата: 15 января 2018 , 11:30
227
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба министерства спорта
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