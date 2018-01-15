Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку











По данным областного министерства спорта, единая экипировка - известного мирового бренда с надписями «Самарская область» и Samara Region Sport Team.- Губернские спортсмены раньше получали спортивную форму, но в индивидуальном порядке им ее выдавали спортивные школы, если была такая возможность, а она была далеко не всегда. Это все было несистемным, не имело единообразия, - рассказал директор «Центра спортивной подготовки» Сергей Макаров.- Классно, что теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда, которую всегда сразу видно на любых соревнованиях. Чувство гордости и статуса. Для спортсменов это очень важно. Рад, что у нас начали это делать, - отметил чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийских игр Илья Фролов.