Спортсмен из Самарской области завоевал серебро первенства мира по теннису на колясках

Соревнования прошли в итальянском городе Альгеро.



Как сообщает облправительство, в первенстве приняли участие юниорские команды из 8 стран. В составе сборной России серебро завоевал тольяттинец Сергей Лысов.



Он выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края. Каждый матч состоял из двух одиночных поединков и одной парной встречи. На групповом этапе россияне нанесли поражение сборной Турции и Великобритании, но уступили Бразилии. В полуфинале Лысов и Шуклин победили соперников из Канады.



В финале в матче с командой из США Шуклин свою встречу выиграл, Лысов потерпел поражение. В решающей парной игре спортсмены из США оказались сильнее. Теннисисты США завоевали золото, россияне – серебро.