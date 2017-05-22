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Спортсмен из Самарской области завоевал серебро первенства мира по теннису на колясках

Соревнования прошли в итальянском городе Альгеро.

Как сообщает облправительство, в первенстве приняли участие юниорские команды из 8 стран. В составе сборной России серебро завоевал тольяттинец Сергей Лысов.

Он выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края. Каждый матч состоял из двух одиночных поединков и одной парной встречи. На групповом этапе россияне нанесли поражение сборной Турции и Великобритании, но уступили Бразилии. В полуфинале Лысов и Шуклин победили соперников из Канады.

В финале в матче с командой из США Шуклин свою встречу выиграл, Лысов потерпел поражение. В решающей парной игре спортсмены из США оказались сильнее. Теннисисты США завоевали золото, россияне – серебро.  
Дата: 22 мая 2017 , 12:28
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: sport.mstm.samregion.ru
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