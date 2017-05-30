Состоялись выборы президента федерации дзюдо Самарской области
Ранее этот пост занимал Иван Мотынга.
Как сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко, на должность президента федерации дзюдо Самарской области был избран Рустам Хасаев, который является руководителем федерации дзюдо Самары. Иван Мотынга теперь возглавил федерацию дзюдо Приволжского федерального округа.
Как сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко, на должность президента федерации дзюдо Самарской области был избран Рустам Хасаев, который является руководителем федерации дзюдо Самары. Иван Мотынга теперь возглавил федерацию дзюдо Приволжского федерального округа.
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