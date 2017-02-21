21 февраля 2017 года,
22:52
$ 58.1    61.7   Нефть 56.43 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

Состав «Крыльев Советов» перед весенней частью чемпионата страны приобретает четкие очертания

Контуры состава «Крыльев Советов» перед заключительной, весенней частью чемпионата страны наконец-то приобретают вполне четкие очертания.

Пора экспериментов прошла. Для этого достаточно взглянуть на тех игроков, кто принял участие в последнем контрольном поединке с ташкентским «Пахтакором» в турецком Белеке, где проходит заключительная часть подготовки самарцев. Вот в каком составе «Крылья» вышли на поле: Конюхов, Родич (Зотов, 75’), Гаджибеков (Божин, 75’), Надсон (Бато, 75’), Таранов, Башкиров, Зинков (Мияилович, 70’), Ятченко, Визнович (Кудряшов, 25’), Паскуато (Чочиев, 75’), Корниленко (Садик, 75’). Любопытно, что впервые в стартовом составе место в воротах занял Евгений Конюхов, надежно отстоявший все 90 минут. С «Крыльями», напомним, «Пахтакор» уже встречался в 2008 году также на сборах и обыграл их - 3:2. На этот раз самарцы взяли реванш, обыграв самый титулованный клуб Узбекистана с минимальным счетом. Единственный гол на счету белорусского легионера волжан Сергея Корниленко. Во второй половине встречи после навеса итальянца Кристиана Паскуато он послал мяч в сетку ворот. Победа над «Пахтакором» стала первой для «Крыльев» в межсезонье.

Тренерский штаб Вадима Скрипченко проверил в игре двух новичков. В матче с «Пахтакором» впервые в футболке нашей команды сыграли 20-летний форвард Павел Кудряшов (экс-«Томь», 7 игр), подписавший накануне контракт на два с половиной года, и полузащитник Срджан Мияилович. Не могли самарцы рассчитывать в этом поединке из-за травм на Сергея Ткачева и Джанни Бруно, которые проходят курс восстановления. Не принял участия в матче и звездный белорусский новичок «Крыльев» Александр Глеб, которого решили поберечь. За ходом игры он наблюдал с трибуны. Для тех, кто не в курсе: хорошо известный самарским болельщикам полузащитник Александр Глеб подписал контракт с нашим клубом до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Он прибыл в расположение нашей команды накануне матча с «Пахтакором» и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Антальи. За «Крылья» 35-летний Глеб будет выступать под номером 11. В его послужном списке немецкие «Штутгарт» (2000-2005, 2009-2010) и  «Вольфсбург» (2011), лондонский «Арсенал» (2005-2008) и «Бирмингем» (2010-2011), турецкие «Коньяспор» и «Генчлер-бирлиги»,  испанская «Барселона» (2008-2009), с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и  Лигу чемпионов. Напомним, что Александр Глеб провел 55 матчей за национальную сборную страны и шесть раз признавался лучшим футболистом Белоруссии. Также полузащитник играл за  борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом республики. В последнее время выступал за белорусский БАТЭ.

Очередная контрольная встреча - с одним из лидеров ФНЛ - питерским «Тосно». Не исключено, что наставник волжан Вадим Скрипченко проверит в деле еще двух новобранцев. Накануне в расположение «Крыльев» прибыл полузащитник столичного «Спартака» Александр Зуев, отданный нам на правах аренды до конца сезона. Председатель попечительского совета клуба Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что опции выкупа 20-летнего футболиста в договоре не предусмотрено. В первой части сезона Зуев провел шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой передачей.

Также «Крылья Советов» заключили контракт с Сандро Цвейбой - сыном известного в прошлом игрока сборной СССР, Украины и России Ахрика Цвейбы. Воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 годы выступал за юношеские и молодежные команды железнодорожников. Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провел в казахстанском «Актобе». В «Крылья» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом.

Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии. Затем команда возвращается в Москву. Напомним, 5 марта «Крылья Советов» начинают весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со столичным «Локомотивом». Начало в 15.00. 
Дата: 21 февраля 2017 , 16:13
147
Автор текста: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
Состав «Крыльев Советов» перед весенней частью чемпионата страны приобретает четкие очертания
21 февраля 2017
147
Состав «Крыльев Советов» перед весенней частью чемпионата страны приобретает четкие очертания
Мастер на все руки. Сергей Доркичев успешно выступает и на футбольном поле, и на… сцене
19 февраля 2017
189
Мастер на все руки. Сергей Доркичев успешно выступает и на футбольном поле, и на… сцене
Самарская шпажистка стала победительницей крупного международного турнира
18 февраля 2017
316
Самарская шпажистка стала победительницей крупного международного турнира
75 – летние самарские волейболисты отличились на турнире в Питере
13 февраля 2017
355
75 – летние самарские волейболисты отличились на турнире в Питере
Ветераны советского хоккея Борис Майоров и Борис Михайлов о закалке, игре и тренировках
12 февраля 2017
338
Ветераны советского хоккея Борис Майоров и Борис Михайлов о закалке, игре и тренировках
Самарский лыжник завоевал четвертую награду на Универсиаде-2017
8 февраля 2017
389
Самарский лыжник завоевал четвертую награду на Универсиаде-2017
Самарские легкоатлеты получили медали на «Русской зиме», но остались без премий
7 февраля 2017
440
Самарские легкоатлеты получили медали на «Русской зиме», но остались без премий
«Нова» одержала свою первую победу в Самаре
6 февраля 2017
390
«Нова» одержала свою первую победу в Самаре
«Русская классика» на «Чайке». На ледовом корте стадиона состоялся уникальный хоккейный матч
5 февраля 2017
532
«Русская классика» на «Чайке». На ледовом корте стадиона состоялся уникальный хоккейный матч
Лента новостей
21 февраля 2017 , 17:46
144
В феврале число поездок по социальной карте временно увеличено до 60
Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на круглом...
21 февраля 2017 , 17:40
302
16-летняя девочка украла у матери деньги
Инцидент произошел в Комсомольском районе Тольятти.
21 февраля 2017 , 17:36
119
В Кировском районе прошли соревнования по военно-спортивной игре «Защитники Родины»
Во вторник, 21 февраля, в школе №72 прошли соревнования среди средних общеобразовательных...
21 февраля 2017 , 17:31
1452
Работники управляющей компании выехали на место обрушения балкона
  Инцидент произошел сегодня на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в Красноглинском...
21 февраля 2017 , 17:06
135
В Самаре в студотряды начинают принимать учащихся ссузов
   В штабе ждут ребят из 24 профессиональных образовательных организаций Самары.
21 февраля 2017 , 16:54
179
Аэродром «Курумоча» обследуют на птицеопасность
  Объявлены торги на орнитологическое обследование аэродрома в Самаре, в аэропорту...
21 февраля 2017 , 16:29
191
В Год экологии «Самарская газета» планирует серию познавательных лекций на природе
Идет официально объявленный в стране Год экологии. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8606
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5861
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4093
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2642
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
У музея
19 февраля 2017
668
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
В Самарской области ожидается небольшая метель
23 января 2017
355
В Самарской области ожидается небольшая метель
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. 
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
23 января 2017
1003
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
23 января 2017
932
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.