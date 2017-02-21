Состав «Крыльев Советов» перед весенней частью чемпионата страны приобретает четкие очертания
Контуры состава «Крыльев Советов» перед заключительной, весенней частью чемпионата страны наконец-то приобретают вполне четкие очертания.
Пора экспериментов прошла. Для этого достаточно взглянуть на тех игроков, кто принял участие в последнем контрольном поединке с ташкентским «Пахтакором» в турецком Белеке, где проходит заключительная часть подготовки самарцев. Вот в каком составе «Крылья» вышли на поле: Конюхов, Родич (Зотов, 75’), Гаджибеков (Божин, 75’), Надсон (Бато, 75’), Таранов, Башкиров, Зинков (Мияилович, 70’), Ятченко, Визнович (Кудряшов, 25’), Паскуато (Чочиев, 75’), Корниленко (Садик, 75’). Любопытно, что впервые в стартовом составе место в воротах занял Евгений Конюхов, надежно отстоявший все 90 минут. С «Крыльями», напомним, «Пахтакор» уже встречался в 2008 году также на сборах и обыграл их - 3:2. На этот раз самарцы взяли реванш, обыграв самый титулованный клуб Узбекистана с минимальным счетом. Единственный гол на счету белорусского легионера волжан Сергея Корниленко. Во второй половине встречи после навеса итальянца Кристиана Паскуато он послал мяч в сетку ворот. Победа над «Пахтакором» стала первой для «Крыльев» в межсезонье.
Тренерский штаб Вадима Скрипченко проверил в игре двух новичков. В матче с «Пахтакором» впервые в футболке нашей команды сыграли 20-летний форвард Павел Кудряшов (экс-«Томь», 7 игр), подписавший накануне контракт на два с половиной года, и полузащитник Срджан Мияилович. Не могли самарцы рассчитывать в этом поединке из-за травм на Сергея Ткачева и Джанни Бруно, которые проходят курс восстановления. Не принял участия в матче и звездный белорусский новичок «Крыльев» Александр Глеб, которого решили поберечь. За ходом игры он наблюдал с трибуны. Для тех, кто не в курсе: хорошо известный самарским болельщикам полузащитник Александр Глеб подписал контракт с нашим клубом до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Он прибыл в расположение нашей команды накануне матча с «Пахтакором» и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Антальи. За «Крылья» 35-летний Глеб будет выступать под номером 11. В его послужном списке немецкие «Штутгарт» (2000-2005, 2009-2010) и «Вольфсбург» (2011), лондонский «Арсенал» (2005-2008) и «Бирмингем» (2010-2011), турецкие «Коньяспор» и «Генчлер-бирлиги», испанская «Барселона» (2008-2009), с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов. Напомним, что Александр Глеб провел 55 матчей за национальную сборную страны и шесть раз признавался лучшим футболистом Белоруссии. Также полузащитник играл за борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом республики. В последнее время выступал за белорусский БАТЭ.
Очередная контрольная встреча - с одним из лидеров ФНЛ - питерским «Тосно». Не исключено, что наставник волжан Вадим Скрипченко проверит в деле еще двух новобранцев. Накануне в расположение «Крыльев» прибыл полузащитник столичного «Спартака» Александр Зуев, отданный нам на правах аренды до конца сезона. Председатель попечительского совета клуба Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что опции выкупа 20-летнего футболиста в договоре не предусмотрено. В первой части сезона Зуев провел шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой передачей.
Также «Крылья Советов» заключили контракт с Сандро Цвейбой - сыном известного в прошлом игрока сборной СССР, Украины и России Ахрика Цвейбы. Воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 годы выступал за юношеские и молодежные команды железнодорожников. Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провел в казахстанском «Актобе». В «Крылья» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом.
Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии. Затем команда возвращается в Москву. Напомним, 5 марта «Крылья Советов» начинают весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со столичным «Локомотивом». Начало в 15.00.
Пора экспериментов прошла. Для этого достаточно взглянуть на тех игроков, кто принял участие в последнем контрольном поединке с ташкентским «Пахтакором» в турецком Белеке, где проходит заключительная часть подготовки самарцев. Вот в каком составе «Крылья» вышли на поле: Конюхов, Родич (Зотов, 75’), Гаджибеков (Божин, 75’), Надсон (Бато, 75’), Таранов, Башкиров, Зинков (Мияилович, 70’), Ятченко, Визнович (Кудряшов, 25’), Паскуато (Чочиев, 75’), Корниленко (Садик, 75’). Любопытно, что впервые в стартовом составе место в воротах занял Евгений Конюхов, надежно отстоявший все 90 минут. С «Крыльями», напомним, «Пахтакор» уже встречался в 2008 году также на сборах и обыграл их - 3:2. На этот раз самарцы взяли реванш, обыграв самый титулованный клуб Узбекистана с минимальным счетом. Единственный гол на счету белорусского легионера волжан Сергея Корниленко. Во второй половине встречи после навеса итальянца Кристиана Паскуато он послал мяч в сетку ворот. Победа над «Пахтакором» стала первой для «Крыльев» в межсезонье.
Тренерский штаб Вадима Скрипченко проверил в игре двух новичков. В матче с «Пахтакором» впервые в футболке нашей команды сыграли 20-летний форвард Павел Кудряшов (экс-«Томь», 7 игр), подписавший накануне контракт на два с половиной года, и полузащитник Срджан Мияилович. Не могли самарцы рассчитывать в этом поединке из-за травм на Сергея Ткачева и Джанни Бруно, которые проходят курс восстановления. Не принял участия в матче и звездный белорусский новичок «Крыльев» Александр Глеб, которого решили поберечь. За ходом игры он наблюдал с трибуны. Для тех, кто не в курсе: хорошо известный самарским болельщикам полузащитник Александр Глеб подписал контракт с нашим клубом до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Он прибыл в расположение нашей команды накануне матча с «Пахтакором» и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Антальи. За «Крылья» 35-летний Глеб будет выступать под номером 11. В его послужном списке немецкие «Штутгарт» (2000-2005, 2009-2010) и «Вольфсбург» (2011), лондонский «Арсенал» (2005-2008) и «Бирмингем» (2010-2011), турецкие «Коньяспор» и «Генчлер-бирлиги», испанская «Барселона» (2008-2009), с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов. Напомним, что Александр Глеб провел 55 матчей за национальную сборную страны и шесть раз признавался лучшим футболистом Белоруссии. Также полузащитник играл за борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом республики. В последнее время выступал за белорусский БАТЭ.
Очередная контрольная встреча - с одним из лидеров ФНЛ - питерским «Тосно». Не исключено, что наставник волжан Вадим Скрипченко проверит в деле еще двух новобранцев. Накануне в расположение «Крыльев» прибыл полузащитник столичного «Спартака» Александр Зуев, отданный нам на правах аренды до конца сезона. Председатель попечительского совета клуба Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что опции выкупа 20-летнего футболиста в договоре не предусмотрено. В первой части сезона Зуев провел шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой передачей.
Также «Крылья Советов» заключили контракт с Сандро Цвейбой - сыном известного в прошлом игрока сборной СССР, Украины и России Ахрика Цвейбы. Воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 годы выступал за юношеские и молодежные команды железнодорожников. Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провел в казахстанском «Актобе». В «Крылья» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом.
Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии. Затем команда возвращается в Москву. Напомним, 5 марта «Крылья Советов» начинают весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со столичным «Локомотивом». Начало в 15.00.
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