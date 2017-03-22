Сильнейшие самарские пловцы примут участие в Кубке России
Впервые в истории регионального плавания первый этап Кубка России по плаванию пройдет в Тольятти. Состязания стартуют в спорткомплексе «Олимп» 25 марта.
На старт региональных кубковых соревнований в Автограде выйдут сильнейшие самарские пловцы. Свыше полусотни представителей нашей губернии от 15 лет и старше будут бороться за право попасть в полуфинал, который пройдет в июне в Челябинске.
Финал состоится еще через месяц в Москве. В Тольятти соберутся представители 12 близлежащих регионов. Честь Самары будут защищать ведущие мастера областного Центра спортивной подготовки и сильнейшие воспитанники спортшкол области. Кроме Автограда отборочные кубковые соревнования пройдут также на первом этапе во Владивостоке, подмосковном Обнинске, Томске и Сыктывкаре.
На старт региональных кубковых соревнований в Автограде выйдут сильнейшие самарские пловцы. Свыше полусотни представителей нашей губернии от 15 лет и старше будут бороться за право попасть в полуфинал, который пройдет в июне в Челябинске.
Финал состоится еще через месяц в Москве. В Тольятти соберутся представители 12 близлежащих регионов. Честь Самары будут защищать ведущие мастера областного Центра спортивной подготовки и сильнейшие воспитанники спортшкол области. Кроме Автограда отборочные кубковые соревнования пройдут также на первом этапе во Владивостоке, подмосковном Обнинске, Томске и Сыктывкаре.
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