Сегодня в Самаре проходит лыжный марафон в честь Ольги Артемьевой

Кто из самарских поклонников спорта не знает звезду лыжного спорта губернии начала 80-х годов Ольгу Артемьеву?



В ее спортивной биографии немало громких побед. Ольга долгое время входила в состав юношеской и молодежной сборной СССР и России, в составе эстафетной сборной «Динамо» становилась призеркой чемпионата СССР, победительницей международной суточной гонки 24 часа Pinzolo в Италии в1992 году.



В ее честь сегодня, 28 января, на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий в третий раз проходит традиционный марафон «Сокольи Горы», возрожденный в свое время недавно ушедшим из жизни руководителем городского департамента физкультуры и спорта Виктором Ольховским.



Марафон «Сокольи горы» - это две классические гонки на 30 километров у женщин и 50 километров у мужчин. Когда-то именно куйбышевские марафонцы задавали тон на всесоюзной лыжне. Сегодня в регионе возродились два марафонских забега – самарский и тольяттинский. Последний уже вошел в число самых престижных соревнований в стране под эгидой RUSSIALOPPET, а «Сокольи Горы» - пока значится в числе кандидатов. Среди его участников немало ведущих лыжников Поволжья и Урала. К сожалению, количество марафонских забегов в стране сокращается, а в нашей губернии они вновь возрождаются!