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Самару посетят звезды советского хоккея

Завтра, 28 января, в наш город с однодневным визитом прибудут звезды советского хоккея – олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, Европы и СССР, заслуженные мастера спорта Борис Михайлов и Борис Майоров.

Сначала они вместе с вице-президентом Федерации хоккея России Владимиром Асеевым побывают в исправительном учреждении №6 в поселке Управленческий, где встретятся с хоккеистами местной команды – чемпионами региона среди осужденных.

После этого они поедут в поселок Усть-Кинельский, где прославленные мастера хоккея наградят призеров традиционного сельского турнира среди детей и взрослых на «Кубок легенд». Почетные гости устроят автограф-шоу, пообщаются с любителями хоккея.

В прошлом году турнир посетил наш прославленный вратарь сборной СССР и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Его приезд вызвал бурю восторга у поклонников хоккея. Турнир «Кубок легенд» ведет свой отсчет с 2013 года, когда в Усть-Кинельском побывали олимпийские чемпионы Юрий Ляпкин и Борис Майоров. С тех пор звезды хоккея приезжают в Самару ежегодно.



























Дата: 27 января 2017 , 09:39
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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