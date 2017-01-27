Самару посетят звезды советского хоккея

Сначала они вместе с вице-президентом Федерации хоккея России Владимиром Асеевым побывают в исправительном учреждении №6 в поселке Управленческий, где встретятся с хоккеистами местной команды – чемпионами региона среди осужденных.После этого они поедут в поселок Усть-Кинельский, где прославленные мастера хоккея наградят призеров традиционного сельского турнира среди детей и взрослых на «Кубок легенд». Почетные гости устроят автограф-шоу, пообщаются с любителями хоккея.В прошлом году турнир посетил наш прославленный вратарь сборной СССР и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Его приезд вызвал бурю восторга у поклонников хоккея. Турнир «Кубок легенд» ведет свой отсчет с 2013 года, когда в Усть-Кинельском побывали олимпийские чемпионы Юрий Ляпкин и Борис Майоров. С тех пор звезды хоккея приезжают в Самару ежегодно.