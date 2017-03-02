Самару посетят «Русский витязь» и «Белый лебедь»

Компанию им составит известный боец смешанных единоборств и кикбоксер Сергей Харитонов.Там же в 18.00 в клубе единоборств «Витязь» Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут для юных самарских спортсменов уникальный мастер-класс. Воспитанники клуба выступят с показательными боями на ринге.