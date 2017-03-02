Самару посетят «Русский витязь» и «Белый лебедь»
В пятницу, 17 марта, в 17:00 в ТЦ «Сила Спорта» (Самара, Московское шоссе, д.17, 3 этаж, 5 зал) поклонников единоборств губернии ждет встреча с легендами отечественного профессионального бокса - олимпийским чемпионом, чемпионом мира по версии WBA в тяжёлом весе Александром Поветкиным по прозвищу «Русский витязь» и действующим чемпионом мира по версиям WBA (с 2012 года) и IBF (2016) Денисом Лебедевым («Белый лебедь»).
Компанию им составит известный боец смешанных единоборств и кикбоксер Сергей Харитонов.
Там же в 18.00 в клубе единоборств «Витязь» Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут для юных самарских спортсменов уникальный мастер-класс. Воспитанники клуба выступят с показательными боями на ринге.
Компанию им составит известный боец смешанных единоборств и кикбоксер Сергей Харитонов.
Там же в 18.00 в клубе единоборств «Витязь» Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут для юных самарских спортсменов уникальный мастер-класс. Воспитанники клуба выступят с показательными боями на ринге.
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