Самарцев приглашают на четвертую «Битву на Волге»

«Битва на Волге-4» пройдет в «МТЛ-Арене», начало в 18:00. Организатором выступает Федерация Смешанного Боевого Единоборства (ММА) Самарской области.В этот день в октагон выйдут профессиональные спортсмены Омар Нурмагомедов, Артур Багаутинов, Владимир Селиверстов, Рамис Терегулов, Динислам Муртазалиев, Никита Новиков. Помериться силами смогут и женщины. Среди именитых спортсменок, например, анонсировано участие мастера спорта по кикбоксингу и панкратиону, чемпионки СНГ и славянских стран по профессиональному боксу тольяттинки Юлии Куценко.Всего на турнире «Битва на Волге-4» состоится 12 боев по правилам ММА. Главным событием вечера станет супер-бой финала Гран-при в супертяжелом весе между Шамилем Абасовым и Александром Солдаткиным.Почетными гостями турнира будут: чемпион UFC в легком весе, непобеждённый Хабиб «Орел» Нурмагомедов, президент промоутерской организации Fight Nights Камил Гаджиев, топовые бойцы Fight Nights Али Багаутинов и Владимир Минеев. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на канале Матч ТВ «Боец». 12+