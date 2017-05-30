Самарский спортсмен завоевал «золото» на международных соревнованиях по пулевой стрельбе

Спортивные соревнования прошли в чешском городе Пльзень.



В олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» медали разыграли юниоры. Золотым призером чемпионата стал спортсмен-инструктор ЦСКА/Самара, мастер спорта международного класса Евгений Ищенко. Он показал лучший результат в квалификации, попав 625.5 очка, и уверенно прошел в финал, где заработал 249.5 очка. Второе место занял Арьюн Бабута из Индии, попавший 623.9 очка в квалификации и 249.0 в финале. Третьим стал хорват Борна Петанек - 623.8 очка в квалификации и 227.7 очка в финале.







