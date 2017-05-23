Самарский спортсмен выиграл чемпионат Европы по самбо
Соревнование состоялось в Минске.
По данным областного правительства, в чемпионате участвовали более 300 спортсменов из 29 стран. В составе сборной России золотую награду завоевал самарский самбист Владимир Березовский.
Владимир Березовский выступал в весовой категории до 62 килограмм (спортивное самбо). В финальной схватке 28-летнему российскому спортсмену противостоял Артур Саакян из Армении. Березовский одержал победу уже на 12-й секунде.
По итогам чемпионата Европы команда России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 18 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.
По данным областного правительства, в чемпионате участвовали более 300 спортсменов из 29 стран. В составе сборной России золотую награду завоевал самарский самбист Владимир Березовский.
Владимир Березовский выступал в весовой категории до 62 килограмм (спортивное самбо). В финальной схватке 28-летнему российскому спортсмену противостоял Артур Саакян из Армении. Березовский одержал победу уже на 12-й секунде.
По итогам чемпионата Европы команда России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 18 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.
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