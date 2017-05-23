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Самарский спортсмен выиграл чемпионат Европы по самбо

Соревнование состоялось в Минске.

По данным областного правительства, в чемпионате участвовали более 300 спортсменов из 29 стран. В составе сборной России золотую награду завоевал самарский самбист Владимир Березовский.

Владимир Березовский выступал в весовой категории до 62 килограмм (спортивное самбо). В финальной схватке 28-летнему российскому спортсмену противостоял Артур Саакян из Армении. Березовский одержал победу уже на 12-й секунде.

По итогам чемпионата Европы команда России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 18 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. 
Дата: 23 мая 2017 , 13:04
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: sambo.ru
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