Самарский спортсмен выиграл чемпионат Европы по самбо

Соревнование состоялось в Минске.



По данным областного правительства, в чемпионате участвовали более 300 спортсменов из 29 стран. В составе сборной России золотую награду завоевал самарский самбист Владимир Березовский.



Владимир Березовский выступал в весовой категории до 62 килограмм (спортивное самбо). В финальной схватке 28-летнему российскому спортсмену противостоял Артур Саакян из Армении. Березовский одержал победу уже на 12-й секунде.



По итогам чемпионата Европы команда России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 18 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.