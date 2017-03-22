Самарский посол ЧМ-2018 по футболу встретился с городскими волонтерами
Воспитанник самарского футбола, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Александр Анюков, выступающий за питерский «Зенит», недавно стал послом чемпионата мира-2018.
В минувший понедельник он побывал в родной Самаре и встретился с участниками программы «Городские волонтеры». Экс-защитник «Крыльев Советов» ответил на вопросы волонтеров, рассказал о своей футбольной судьбе и, конечно же, о том, как организована работа добровольных помощников болельщиков на крупных футбольных форумах – чемпионатах Европы и мира.
- Главное - встречать гостей футбольного мундиаля приветливо, с улыбкой, - рассказал Александр. - Это сразу создает настроение и атмосферу грандиозного спортивного праздника. Чем больше будет улыбок и счастливых лиц, тем привлекательнее будет наш город для гостей со всего мира, у них сложатся самые приятные воспоминания.
В центре одному из самых титулованных футболистов - уроженцу Самары - показали условия, в которых размешается волонтерский штаб. Сотрудники и активисты центра провели для Анюкова небольшую экскурсию и подарили на память футболку волонтерской команды.
- Теперь мы одна команда, и я готов сделать все возможное, чтобы о моем родном городе болельщики со всего мира увезли самые приятные воспоминания, - сказал Анюков. - С нетерпением жду завершения строительства «Самары Арены». Я горд и счастлив увидеть игру лучших сборных мира, в том числе и сборной России, в родных пенатах. Наконец-то город получит современный стадион, а поклонники «Крыльев Советов» и футболисты станут хозяевами одной из лучших арен в стране.
В минувший понедельник он побывал в родной Самаре и встретился с участниками программы «Городские волонтеры». Экс-защитник «Крыльев Советов» ответил на вопросы волонтеров, рассказал о своей футбольной судьбе и, конечно же, о том, как организована работа добровольных помощников болельщиков на крупных футбольных форумах – чемпионатах Европы и мира.
- Главное - встречать гостей футбольного мундиаля приветливо, с улыбкой, - рассказал Александр. - Это сразу создает настроение и атмосферу грандиозного спортивного праздника. Чем больше будет улыбок и счастливых лиц, тем привлекательнее будет наш город для гостей со всего мира, у них сложатся самые приятные воспоминания.
В центре одному из самых титулованных футболистов - уроженцу Самары - показали условия, в которых размешается волонтерский штаб. Сотрудники и активисты центра провели для Анюкова небольшую экскурсию и подарили на память футболку волонтерской команды.
- Теперь мы одна команда, и я готов сделать все возможное, чтобы о моем родном городе болельщики со всего мира увезли самые приятные воспоминания, - сказал Анюков. - С нетерпением жду завершения строительства «Самары Арены». Я горд и счастлив увидеть игру лучших сборных мира, в том числе и сборной России, в родных пенатах. Наконец-то город получит современный стадион, а поклонники «Крыльев Советов» и футболисты станут хозяевами одной из лучших арен в стране.
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