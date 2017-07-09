Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС заявили в чемпионат Высшей хоккейной лиги

В Москве прошло заседание оргкомитета чемпионата ВХК.



На нем одобрили включение самарского хоккейного клуба в состав участников чемпионата, сообщает пресс-служба областного правительства.



Ранее ЦСК ВВС выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (третья по рангу лига после чемпионатов ВХЛ и КХЛ).



В предстоящем сезоне главным тренером команды будет Дмитрий Романов, занимавший должность старшего тренера самарской команды. Финансировать ЦСК ВВС будут напополам из средств областного бюджета и средств спонсоров.



Из-за реконструкции Дворца спорта в Самаре домашние матчи ХК ЦСК ВВС будет проводить в спортивном комплексе «Кристалл» на Мехзаводе. Тренировочной площадкой команды стал ФОК «Маяк».



Сейчас руководство и тренеры ЦСК ВВС ведут комплектование состава команды.



Добавим, в предстоящем чемпионате ВХЛ выступит 29 клубов, в том числе по два клуба из Китая и Казахстана. Чемпионат ориентировочно стартует в начале сентября.