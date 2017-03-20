Самарский хоккей потерял своего игрока из губернской истории

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978-1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов. С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая двукратному олимпийскому чемпиону Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.Близким другом Гимаева был экс-тренер тольяттинской «Лады» и самарского ЦСК ВВС Сергей Михалев, трагически погибший в автокатастрофе два года назад. Единственный из именитых ветеранов советского хоккея, провожавший легенду самарского хоккея Михалева в последний путь, был Гимаев. И вот не стало и его...