Самарский хоккей потерял своего игрока из губернской истории
В субботу, 18 марта, во время матча ветеранов в Туле ушел из жизни на 63-м году из-за оторвавшегося тромба бывший игрок куйбышевского СКА, двукратный чемпион мира, серебряный призер зимней Олимпиады - 80 Сергей Гимаев. Многие его знают как хоккейного комментатора и эксперта телеканала «Матч».
В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978-1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов. С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая двукратному олимпийскому чемпиону Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.
Близким другом Гимаева был экс-тренер тольяттинской «Лады» и самарского ЦСК ВВС Сергей Михалев, трагически погибший в автокатастрофе два года назад. Единственный из именитых ветеранов советского хоккея, провожавший легенду самарского хоккея Михалева в последний путь, был Гимаев. И вот не стало и его...
В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978-1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов. С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая двукратному олимпийскому чемпиону Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.
Близким другом Гимаева был экс-тренер тольяттинской «Лады» и самарского ЦСК ВВС Сергей Михалев, трагически погибший в автокатастрофе два года назад. Единственный из именитых ветеранов советского хоккея, провожавший легенду самарского хоккея Михалева в последний путь, был Гимаев. И вот не стало и его...
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