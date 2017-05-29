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Самарский гребец выиграл чемпионат Европы

В чешском городе Рачице завершился чемпионат Европы по академической гребле.

Как сообщает областное правительство, в соревновании участвовали более 500 спортсменов из 34 стран. В составе сборной РФ золотую медаль завоевал самарец Максим Телицын.

Российская команда в борьбе за первое место опередила итальянцев на 0,140 секунды. «Бронзу» завоевали чехи.

По итогам чемпионата Европы Россия стала седьмой в общекомандном зачете, завоевав четыре медали - золотую, серебряную и две бронзовых. 
Дата: 29 мая 2017 , 13:46
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: mstm.samregion.ru
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