Самарские теннисистки произвели фурор в мире тенниса
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и воспитанница самарского Центра спортивной подготовки Дарья Касаткина в один день стали победительницами престижных турниров.
Павлюченкова – внучка известного самарского баскетбольного арбитра Олега Горбатова и выпускница нашего спортивного школы-лицея - стала победительницей турнира в мексиканской Монтеррее. В финале Настя обыграла лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии – 6:4, 2:6, 6:1.
Это девятый титул в карьере 26-летней Павлюченковой, которая уже четвертый раз выиграла именно турнир в Монтеррее. Матч продолжался почти два часа. Напомним, что Кербер, отобравшая титул первой ракетки мира у американки Серены Уильямс, в прошлом сезоне выиграла два турнира «Большого шлема» из четырех – Australian Open и US Open. Павлюченкова же в начале завершившейся недели занимала в рейтинге 16-е место, но сейчас должна подняться выше.
В финале грунтового турнира категории «Премьер» в Чарльстоне (США) Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 6:1.Эта победа принесла нашей теннисистке 132 тысячи долларов призовых. Также Касаткина поднимется в мировом рейтинге, где в начале недели занимала 42-е место. Остапенко, которая младше соперницы по сегодняшнему финалу всего на один месяц и один день, в данный момент является 66-й ракеткой планеты.
Павлюченкова – внучка известного самарского баскетбольного арбитра Олега Горбатова и выпускница нашего спортивного школы-лицея - стала победительницей турнира в мексиканской Монтеррее. В финале Настя обыграла лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии – 6:4, 2:6, 6:1.
Это девятый титул в карьере 26-летней Павлюченковой, которая уже четвертый раз выиграла именно турнир в Монтеррее. Матч продолжался почти два часа. Напомним, что Кербер, отобравшая титул первой ракетки мира у американки Серены Уильямс, в прошлом сезоне выиграла два турнира «Большого шлема» из четырех – Australian Open и US Open. Павлюченкова же в начале завершившейся недели занимала в рейтинге 16-е место, но сейчас должна подняться выше.
В финале грунтового турнира категории «Премьер» в Чарльстоне (США) Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 6:1.Эта победа принесла нашей теннисистке 132 тысячи долларов призовых. Также Касаткина поднимется в мировом рейтинге, где в начале недели занимала 42-е место. Остапенко, которая младше соперницы по сегодняшнему финалу всего на один месяц и один день, в данный момент является 66-й ракеткой планеты.
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