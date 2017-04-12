Самарские теннисистки навели фурор в мире тенниса
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и воспитанница самарского Центра спортивной подготовки Дарья Касаткина в один день стали победительницами престижных турниров.
Павлюченкова – внучка известного самарского баскетбольного арбитра Олега Горбатова и выпускница нашего спортивного школы-лицея - стала победительницей турнира в мексиканской Монтеррее. В финале Настя обыграла лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии – 6:4, 2:6, 6:1.
Это девятый титул в карьере 26-летней Павлюченковой, которая уже четвертый раз выиграла именно турнир в Монтеррее. Матч продолжался почти два часа. Напомним, что Кербер, отобравшая титул первой ракетки мира у американки Серены Уильямс, в прошлом сезоне выиграла два турнира «Большого шлема» из четырех – Australian Open и US Open. Павлюченкова же в начале завершившейся недели занимала в рейтинге 16-е место, но сейчас должна подняться выше.
В финале грунтового турнира категории «Премьер» в Чарльстоне (США) Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 6:1.Эта победа принесла нашей теннисистке 132 тысячи долларов призовых. Также Касаткина поднимется в мировом рейтинге, где в начале недели занимала 42-е место. Остапенко, которая младше соперницы по сегодняшнему финалу всего на один месяц и один день, в данный момент является 66-й ракеткой планеты.
Павлюченкова – внучка известного самарского баскетбольного арбитра Олега Горбатова и выпускница нашего спортивного школы-лицея - стала победительницей турнира в мексиканской Монтеррее. В финале Настя обыграла лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии – 6:4, 2:6, 6:1.
Это девятый титул в карьере 26-летней Павлюченковой, которая уже четвертый раз выиграла именно турнир в Монтеррее. Матч продолжался почти два часа. Напомним, что Кербер, отобравшая титул первой ракетки мира у американки Серены Уильямс, в прошлом сезоне выиграла два турнира «Большого шлема» из четырех – Australian Open и US Open. Павлюченкова же в начале завершившейся недели занимала в рейтинге 16-е место, но сейчас должна подняться выше.
В финале грунтового турнира категории «Премьер» в Чарльстоне (США) Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 6:1.Эта победа принесла нашей теннисистке 132 тысячи долларов призовых. Также Касаткина поднимется в мировом рейтинге, где в начале недели занимала 42-е место. Остапенко, которая младше соперницы по сегодняшнему финалу всего на один месяц и один день, в данный момент является 66-й ракеткой планеты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
11 апреля 2017
160
10 апреля 2017
264
8 апреля 2017
514
8 апреля 2017
427
7 апреля 2017
269
6 апреля 2017
550
11 апреля 2017 , 22:57
150
В ходе них сегодня на пересечении проспекта Кирова и Ташкентской было выявлено повреждение...
11 апреля 2017 , 22:42
160
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и воспитанница самарского Центра спортивной подготовки...
11 апреля 2017 , 20:48
197
Его опубликовал медиаресурс «Живой город».
11 апреля 2017 , 17:35
191
Такие данные были озвучены на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской...
11 апреля 2017 , 16:56
193
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
11 апреля 2017 , 16:28
1191
Сегодня на пленарном заседании Тольяттинской городской думы стало известно имя нового мэра города.
11 апреля 2017 , 16:01
242
Список зон в Самаре, где существует риск подтопления, будет составлен после 15 апреля.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4647
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4552
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
29 марта 2017
3417
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
31 марта 2017
3110
Об этом sgpress.ru сообщили в Следственном комитете следственного управления РФ по Самарской...
3 апреля 2017
612
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
976
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
749
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
777
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...