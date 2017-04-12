Самарские теннисистки навели фурор в мире тенниса

Павлюченкова – внучка известного самарского баскетбольного арбитра Олега Горбатова и выпускница нашего спортивного школы-лицея - стала победительницей турнира в мексиканской Монтеррее. В финале Настя обыграла лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии – 6:4, 2:6, 6:1.Это девятый титул в карьере 26-летней Павлюченковой, которая уже четвертый раз выиграла именно турнир в Монтеррее. Матч продолжался почти два часа. Напомним, что Кербер, отобравшая титул первой ракетки мира у американки Серены Уильямс, в прошлом сезоне выиграла два турнира «Большого шлема» из четырех – Australian Open и US Open. Павлюченкова же в начале завершившейся недели занимала в рейтинге 16-е место, но сейчас должна подняться выше.В финале грунтового турнира категории «Премьер» в Чарльстоне (США) Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 6:1.Эта победа принесла нашей теннисистке 132 тысячи долларов призовых. Также Касаткина поднимется в мировом рейтинге, где в начале недели занимала 42-е место. Остапенко, которая младше соперницы по сегодняшнему финалу всего на один месяц и один день, в данный момент является 66-й ракеткой планеты.