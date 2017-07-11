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Самарские спортсмены завоевали всё золото чемпионата России по мини-гольфу

Во Владикавказе завершился 13-й чемпионат России по мини-гольфу.

В турнире принимали участие более 30 спортсменов страны. Представители Самарской области впервые выиграли золото во всех видах программы.

В личном зачете золото завоевала Елена Суконникова и Игорь Пантелемонов. Вместе с Тимуром Рамазановым они также стали победителями в командном зачете, обыграв в напряженной переигровке сборную Москвы. 
Дата: 11 июля 2017 , 14:38
79
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ", Владимир Пермяков
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