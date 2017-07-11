Самарские спортсмены завоевали всё золото чемпионата России по мини-гольфу

Во Владикавказе завершился 13-й чемпионат России по мини-гольфу.



В турнире принимали участие более 30 спортсменов страны. Представители Самарской области впервые выиграли золото во всех видах программы.



В личном зачете золото завоевала Елена Суконникова и Игорь Пантелемонов. Вместе с Тимуром Рамазановым они также стали победителями в командном зачете, обыграв в напряженной переигровке сборную Москвы.