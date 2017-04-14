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Самарские пловцы завоевали еще две медали на чемпионате России

Сегодня в столичном плавательном бассейне «Олимпийский» завершается открытый чемпионат России по плаванию с участием 560 спортсменов из 59 регионов страны, а также из Узбекистана и Кыргызстана.

Еще две медали выиграли самарские пловцы – воспитанники Центра спортивной подготовки. Анастасия Гуженкова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем (1:57.38). Этот результат позволил Анастасии отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта и летнюю Универсиаду-2017. Еще один представитель Центра спорта Александр Кудашев на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал бронзовую награду (1:57.21).

Напомним, что ранее самарская пловчиха Ирина Кривоногова, также представляющая Центр спортивной подготовки, завоевала золотую награду на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 4.45,23.

Еще две медали выиграли самарские пловцы – воспитанники Центра спортивной подготовки. Анастасия Гуженкова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем (1:57.38). Этот результат позволил Анастасии отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта и летнюю Универсиаду-2017. Еще один представитель Центра спорта Александр Кудашев на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал бронзовую награду (1:57.21).

Напомним, что ранее самарская пловчиха Ирина Кривоногова, также представляющая Центр спортивной подготовки, завоевала золотую награду на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 4.45,23. 

Дата: 14 апреля 2017 , 10:47
78
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: sport-63.ru
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