Самарские легкоатлеты получили медали на «Русской зиме», но остались без премий
В Москве завершились традиционные соревнования сильнейших российских легкоатлетов «Русская зима», на которых были показаны лучший результат сезона в мире и два рекорда турнира.
Двое самарских легкоатлетов завоевали золотые медали. Прыгун тройным Александр Юрченко показал результат 16 метров 94 сантиметра – лучший в России.
Прошлогоднее звание победительницы «Русской зимы» подтвердила наша барьеристка Анастасия Николаева, преодолевшая 60 метров за 8,20 секунды. Но, увы, они остались без премиальных, которые установила Всероссийская федерация легкой атлетики во главе с президентом федерации – министром спорта Самарской области Дмитрием Шляхтиным.
Прыгун в высоту 19-летний Данил Лысенко стал обладателем главной денежной премии в 500 тысяч рублей за результат 2 метра 33 сантиметра – это второй результат в мире и личный рекорд молодого спортсмена. Два призера - Иван Ухов и Илья Иванюк, показавшие 2 метра 31 сантиметр вместе с прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой (4 метра 70 сантиметров) получили по 300 тысяч рублей. Президентом федерации Дмитрием Шляхтиным также было принято решение дополнительно выплатить бонусы в размере 100 тысяч рублей победителям турнира - Владимиру Никитину (3 000 метров, 7: 44, 65), Максиму Афонину (ядро, 20,82 метра), Александре Гуляевой (1500 метров, 4:07,47).
Рекорд «Русской зимы» установил в толкании ядра Максим Афонин, отправивший снаряд на 20.82. Он улучшил предыдущее достижение Павла Чумаченко, которое держалось с 2001 года (20.68). Ещё один рекорд соревнований - в беге на 3000 метров. Победу праздновал Владимир Никитин (7:44.65). Это личное достижение спортсмена. Предыдущий рекорд соревнований принадлежал спортсмену из ЮАР Жану ван Девентеру и был установлен в 2010 году (7:49.91). В беге на 1500 метров лучшее время в мировом сезоне показала Александра Гуляева - 4:07.47, продемонстрировав результат выше отборочного норматива на чемпионат мира и установив личный рекорд.
Двое самарских легкоатлетов завоевали золотые медали. Прыгун тройным Александр Юрченко показал результат 16 метров 94 сантиметра – лучший в России.
Прошлогоднее звание победительницы «Русской зимы» подтвердила наша барьеристка Анастасия Николаева, преодолевшая 60 метров за 8,20 секунды. Но, увы, они остались без премиальных, которые установила Всероссийская федерация легкой атлетики во главе с президентом федерации – министром спорта Самарской области Дмитрием Шляхтиным.
Прыгун в высоту 19-летний Данил Лысенко стал обладателем главной денежной премии в 500 тысяч рублей за результат 2 метра 33 сантиметра – это второй результат в мире и личный рекорд молодого спортсмена. Два призера - Иван Ухов и Илья Иванюк, показавшие 2 метра 31 сантиметр вместе с прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой (4 метра 70 сантиметров) получили по 300 тысяч рублей. Президентом федерации Дмитрием Шляхтиным также было принято решение дополнительно выплатить бонусы в размере 100 тысяч рублей победителям турнира - Владимиру Никитину (3 000 метров, 7: 44, 65), Максиму Афонину (ядро, 20,82 метра), Александре Гуляевой (1500 метров, 4:07,47).
Рекорд «Русской зимы» установил в толкании ядра Максим Афонин, отправивший снаряд на 20.82. Он улучшил предыдущее достижение Павла Чумаченко, которое держалось с 2001 года (20.68). Ещё один рекорд соревнований - в беге на 3000 метров. Победу праздновал Владимир Никитин (7:44.65). Это личное достижение спортсмена. Предыдущий рекорд соревнований принадлежал спортсмену из ЮАР Жану ван Девентеру и был установлен в 2010 году (7:49.91). В беге на 1500 метров лучшее время в мировом сезоне показала Александра Гуляева - 4:07.47, продемонстрировав результат выше отборочного норматива на чемпионат мира и установив личный рекорд.
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