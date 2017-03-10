Самарские хоккеисты ЦСК ВВС начинают серию плей-офф

Нашу команду штормило во время всего сезона, и только на финише она смогла сократить отставание и войти в восьмерку лучших из 10 команд-участниц.- «Тамбов» нам был бы более интересен в плане транспортной составляющей, - говорит наставник ЦСК ВВС Сергей Сошников. - Туда добираться гораздо ближе, чем в Смоленск. И ситуация с утомительной дорогой порой нивелирует ход подготовки к матчам. С другой стороны, «Славутич» схож с нами по стилю игры. Команда очень интересная, подвижная. А то, что Смоленску ни разу не удалось у нас выиграть в этом сезоне, это ни о чем не говорит. Плей-офф - абсолютно другой турнир, другой настрой. Могу сказать, что мы идем за медалями. Какого достоинства - покажет время. Если все будет хорошо, все будут здоровы и нам будет сопутствовать удача, думаю, мы обязательно порадуем наших болельщиков в этом сезоне.Первые две игры четвертьфинала ЦСК ВВС проведет 11 и 12 марта в Смоленске, начало матчей в 14.00 по самарскому времени. Затем состоятся ответные встречи в Самаре 15 и, возможно, 16 марта. Серия пройдет до трех побед. Если в четырех матчах победителя выявить не удастся, финальная игра состоится 19 марта в Смоленске.