10 марта 2017 года,
19:27
$ 58.83    61.99   Нефть 52.31 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

Самарские хоккеисты ЦСК ВВС начинают серию плей-офф

«Летчики» завершили регулярный сезон на шестом месте первенства Высшей хоккейной лиги, набрав 80 очков и выиграв в 28 матчах (22 - в основное время, три в овертайме и столько же по буллитам) из 54-х. В первом четвертьфинальном раунде плей-офф ЦСК ВВС сыграет со смоленским «Славутичем», занявшим третье место в регулярном первенстве.

Нашу команду штормило во время всего сезона, и только на финише она смогла сократить отставание и войти в восьмерку лучших из 10 команд-участниц.
- «Тамбов» нам был бы более интересен в плане транспортной составляющей, - говорит наставник ЦСК ВВС Сергей Сошников. - Туда добираться гораздо ближе, чем в Смоленск. И ситуация с утомительной дорогой порой нивелирует ход подготовки к матчам. С другой стороны, «Славутич» схож с нами по стилю игры. Команда очень интересная, подвижная. А то, что Смоленску ни разу не удалось у нас выиграть в этом сезоне, это ни о чем не говорит. Плей-офф - абсолютно другой турнир, другой настрой. Могу сказать, что мы идем за медалями. Какого достоинства - покажет время. Если все будет хорошо, все будут здоровы и нам будет сопутствовать удача, думаю, мы обязательно порадуем наших болельщиков в этом сезоне.

Первые две игры четвертьфинала ЦСК ВВС проведет 11 и 12 марта в Смоленске, начало матчей в 14.00 по самарскому времени. Затем состоятся ответные встречи в Самаре 15 и, возможно, 16 марта. Серия пройдет до трех побед. Если в четырех матчах победителя выявить не удастся, финальная игра состоится 19 марта в Смоленске.



Дата: 10 марта 2017 , 12:41
159
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
Волейбольный клуб «Нова» объявил конкурс на новое название команды
10 марта 2017
115
Волейбольный клуб «Нова» объявил конкурс на новое название команды
Самарские хоккеисты ЦСК ВВС начинают серию плей-офф
10 марта 2017
159
Самарские хоккеисты ЦСК ВВС начинают серию плей-офф
Самарские батутисты успешно начинают новый олимпийский цикл
9 марта 2017
296
Самарские батутисты успешно начинают новый олимпийский цикл
«Крылья Советов» стали обладателями Кубка Карпова-2017
9 марта 2017
353
«Крылья Советов» стали обладателями Кубка Карпова-2017
В олимпийскую сборную России по хоккею включены четыре игрока тольяттинской «Лады»
9 марта 2017
259
В олимпийскую сборную России по хоккею включены четыре игрока тольяттинской «Лады»
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уфой» в Москве
7 марта 2017
350
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уфой» в Москве
Баскетболисты «Самары» разгромили в гостях «Рязань»
6 марта 2017
325
Баскетболисты «Самары» разгромили в гостях «Рязань»
Волейболисты «Новы» уступили в Кемерове «Кузбассу»
6 марта 2017
290
Волейболисты «Новы» уступили в Кемерове «Кузбассу»
«Крылья Советов» крупно уступили «Локомотиву»
6 марта 2017
284
«Крылья Советов» крупно уступили «Локомотиву»
Лента новостей
10 марта 2017 , 18:07
135
Прощание с Вячеславом Леоновым пройдет 12 марта
Ушел из жизни бывший начальник Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Самарской области...
10 марта 2017 , 17:59
88
Самарские баскетболисты отправятся во Владивосток и на Сахалин
В марте спортсменам предстоит самый сложный выезд в сезоне .
10 марта 2017 , 17:49
96
За зиму с улиц Самары вывезено 540 тысяч тонн снега
Каждый день самарские коммунальщики вывозят с улиц города до 5 тысяч тонн снега.
10 марта 2017 , 17:39
99
В Самаре отремонтируют картами 36 тысяч кв.м дорог
  Ямочный ремонт уже начался на улицах Александра Матросова (перекресток с Красных...
10 марта 2017 , 17:27
111
Самарский ж/д вокзал «заговорит» на двух языках
Система звукового оповещения на английском и русском языках появится на всех железнодорожных...
10 марта 2017 , 17:21
441
В Самаре Шевроле врезался в столб - погиб молодой пассажир
ДТП произошло сегодня в 1:25 на проспекте Кирова.
10 марта 2017 , 17:06
113
В Тольятти в результате столкновения Хонды и Лады пострадал годовалый ребенок
ДТП произошло вчера  в 11:30 на Приморском бульваре в Автозаводском районе. 
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5350
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4338
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3386
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3320
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1091
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
599
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
651
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
495
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.