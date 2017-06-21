Самарские гребцы завоевали медали чемпионата России

В Москве прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.



Как сообщает пресс-служба облправительства, в соревновании участвовали 255 спортсменов из 28 регионов страны. Гребцы Самарской области по итогам соревнований выиграли 9 медалей.



Илья Штокалов занял первое место в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Михаил Павлов завоевал серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и бронзу в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Иван Кузнецов, Роман Кругляков,Дмитрий Петров финишировали вторыми в каноэ-четверке на дистанции 1000 метров. Кристина Полежай стала бронзовым призером в байдарке-двойке на дистанциях 200 и 500 метров. Олеся Никифорова завоевала бронзу в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.