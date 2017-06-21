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Самарские гребцы завоевали медали чемпионата России

В Москве прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в соревновании участвовали 255 спортсменов из 28 регионов страны. Гребцы Самарской области по итогам соревнований выиграли 9 медалей.

Илья Штокалов занял первое место в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Михаил Павлов завоевал серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и бронзу в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Иван Кузнецов, Роман Кругляков,Дмитрий Петров финишировали вторыми в каноэ-четверке на дистанции 1000 метров. Кристина Полежай стала бронзовым призером в байдарке-двойке на дистанциях 200 и 500 метров. Олеся Никифорова завоевала бронзу в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. 
Дата: 21 июня 2017 , 12:59
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: sport.mstm.samregion.ru
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