Самарские гребцы завоевали два «золота» на «Большой московской регате»

На Гребном канале в Крылатском прошли Международные соревнования по академической гребле.



Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, в заездах участвовали около 500 спортсменов из 12 стран, в том числе из России.



В прошедшие выходные состоялись полуфинальные и финальные заезды в классах женских и мужских одиночек, одиночек легкого веса, двоек распашных, двоек парных и четверок распашных, мужских двоек распашных легкого веса на дистанциях 1000 и 2000 метров.



Гребцы ЦСКА/Самара стали призерами в личном и командных заездах. В заездах двойки без рулевого и парных четверок армеец Александр Вязовкин с напарниками принес сборной России две «золотые» медали. Гребец ЦСКА/Самара Павел Гаранин занял 3-е личное место на одиночной легковесной лодке.



По итогам турнира определят состав сборной команды для участия в первенстве мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, которое пройдет с 20 по 27 июля в болгарском Пловдиве.