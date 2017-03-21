Самарские фехтовальщицы стали сильнейшими в стране

Воспитанница заслуженного тренера России Михаила Ивлиева Елена Комарова стала главной сенсацией турнира, завоевав две высшие награды. Сначала в личном первенстве она стала сильнейшей среди 77 фехтовальщиц страны, убедительно обыграв в финале титулованную Анастасию Солдатову из Москвы - 15:11. А затем с Виолеттой и Даниелой Храпиными, а также Ириной Охотниковой добилась командной победы. Наши девушки в финале были сильнее соперниц из Санкт-Петербурга – 45:40. Тренирует сестер Храпиных и Охотникову бронзовый призер Олимпиады-92 и серебряный призер Олимпиады-96, заслуженный мастер спорта Валерий Захаревич.В первенстве России принимали участие более 350 спортсменов, сильнейшие фехтовальщики страны в возрасте до 23 лет.