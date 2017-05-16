Самарская велосипедистка завоевала «серебро» гонки Tour of Zhoushan Island

В конце прошлой недели в Китае завершилась женская веломногодневка.



По данным регионального минспорта, в соревнованиях принимали участие 80 велосипедисток из 27 стран, в том числе самарская спортсменка Александра Лебедева.



В личном зачете 21-летняя Александра финишировала на 52-й позиции. По итогам командного зачета сборная России, за которую выступала самарская спортсменка, завоевала серебряные награды.