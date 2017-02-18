Самарская шпажистка стала победительницей крупного международного турнира

Соревнования проходили в рамках молодежного Евротура в итальянском Бусто-Арзицио. В представительном турнире принимали участи 182 спортсменки в возрасте до 23 лет.Самарские шпажистки Алена Комарова, Ирина Охотникова и Даниела Храпина успешно преодолели квалификационный этап и вышли в финальный раунд. В 1/16 финала они поочередно обыграли сильных итальянских соперниц. В 1/8 финала Комарова оказалась сильнее Алессандры Сегатто (Италия) – 15:5, Храпина выиграла у Джиневры Роато (Италия) – 15:9, а Охотникова в упорной борьбе одолела соотечественницу Викторию Кузьменкову – 15:14.Без больших сложностей губернские спортсменки прошли стадию четвертьфинала. Далее самарским шпажисткам пришлось противостоять друг другу: Комарова оказалась сильнее Охотниковой (15:10). В другом полуфинале Храпина уступила Софии Сиснерос из Испании (12:15). В финальном поединке за золотую медаль Алена Комарова уверенно взяла вверх над Софией Сиснерос (15:9), став победительницей турнира, а Ирина Охотникова и Даниела Храпина завоевали бронзовые награды.