Самарская шпажистка стала победительницей крупного международного турнира
Воспитанница известного самарского тренера Михаила Иевлева 23-летняя студентка Самарского госуниверситета Алена Комарова стала победительницей крупного международного турнира по фехтованию европейской серии Гран-при.
Соревнования проходили в рамках молодежного Евротура в итальянском Бусто-Арзицио. В представительном турнире принимали участи 182 спортсменки в возрасте до 23 лет.
Самарские шпажистки Алена Комарова, Ирина Охотникова и Даниела Храпина успешно преодолели квалификационный этап и вышли в финальный раунд. В 1/16 финала они поочередно обыграли сильных итальянских соперниц. В 1/8 финала Комарова оказалась сильнее Алессандры Сегатто (Италия) – 15:5, Храпина выиграла у Джиневры Роато (Италия) – 15:9, а Охотникова в упорной борьбе одолела соотечественницу Викторию Кузьменкову – 15:14.
Без больших сложностей губернские спортсменки прошли стадию четвертьфинала. Далее самарским шпажисткам пришлось противостоять друг другу: Комарова оказалась сильнее Охотниковой (15:10). В другом полуфинале Храпина уступила Софии Сиснерос из Испании (12:15). В финальном поединке за золотую медаль Алена Комарова уверенно взяла вверх над Софией Сиснерос (15:9), став победительницей турнира, а Ирина Охотникова и Даниела Храпина завоевали бронзовые награды.
Соревнования проходили в рамках молодежного Евротура в итальянском Бусто-Арзицио. В представительном турнире принимали участи 182 спортсменки в возрасте до 23 лет.
Самарские шпажистки Алена Комарова, Ирина Охотникова и Даниела Храпина успешно преодолели квалификационный этап и вышли в финальный раунд. В 1/16 финала они поочередно обыграли сильных итальянских соперниц. В 1/8 финала Комарова оказалась сильнее Алессандры Сегатто (Италия) – 15:5, Храпина выиграла у Джиневры Роато (Италия) – 15:9, а Охотникова в упорной борьбе одолела соотечественницу Викторию Кузьменкову – 15:14.
Без больших сложностей губернские спортсменки прошли стадию четвертьфинала. Далее самарским шпажисткам пришлось противостоять друг другу: Комарова оказалась сильнее Охотниковой (15:10). В другом полуфинале Храпина уступила Софии Сиснерос из Испании (12:15). В финальном поединке за золотую медаль Алена Комарова уверенно взяла вверх над Софией Сиснерос (15:9), став победительницей турнира, а Ирина Охотникова и Даниела Храпина завоевали бронзовые награды.
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