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Самарская область вошла в ТОП – 25 по уровню развития физкультуры и спорта

Министерство спорта РФ подвело итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы за 2016 год.По его результатам определялся рейтинг всех субъектов страны. Самарская область заняла 23 место, тем самым поднявшись за три года на 25 позиций, сообщает сайт министерства спорта Самарской области.
Всероссийский конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы проводился Минспортом РФ среди 85-ти регионов по шести направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта. Тройку лучших регионов в 2016 году составили Краснодарский край, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.

Самарская область заняла 23 место, показав наивысшие показатели в спорте высших достижений -6 место, подготовке спортивного резерва-13 место, адаптивном спорте (спорт инвалидов)-19 место. Стоит отметить, что по итогам конкурса за 2013 год Самарская область занимала 48 место, в 2014 году-35 место, в 2015 году -25 место.

- На протяжении последних лет идет планомерный подъем спортивной отрасли в Самарской области. Рывок сделан существенный. Поэтому попадание нашего региона в ТОП-25 по итогам конкурса Минспорта РФ вполне заслуженное. Конечно, нерешенные проблемы есть, остаются сложности, очень многое предстоит еще сделать. Но то, что позитивные изменения происходят, – это очевидно, - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.




 
Дата: 12 апреля 2017 , 11:04
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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