Самарская область вошла в ТОП – 25 по уровню развития физкультуры и спорта

Всероссийский конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы проводился Минспортом РФ среди 85-ти регионов по шести направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта. Тройку лучших регионов в 2016 году составили Краснодарский край, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.Самарская область заняла 23 место, показав наивысшие показатели в спорте высших достижений -6 место, подготовке спортивного резерва-13 место, адаптивном спорте (спорт инвалидов)-19 место. Стоит отметить, что по итогам конкурса за 2013 год Самарская область занимала 48 место, в 2014 году-35 место, в 2015 году -25 место.- На протяжении последних лет идет планомерный подъем спортивной отрасли в Самарской области. Рывок сделан существенный. Поэтому попадание нашего региона в ТОП-25 по итогам конкурса Минспорта РФ вполне заслуженное. Конечно, нерешенные проблемы есть, остаются сложности, очень многое предстоит еще сделать. Но то, что позитивные изменения происходят, – это очевидно, - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.