Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина выиграла этап Гран-при в Тбилиси



В полуфинале Заблудина выиграла у голландки Маргарет Бергстра, а в финальном поединке встретилась с олимпийской чемпионкой Рафаэлой Сильва из Бразилии. Заблудина на третьей минуте встречи уложила соперницу на лопатки.

Ирина Заблудина стала победительницей в весовой категории 57 кг, а Мария Персидская (48 кг) и Ислам Яшуев (60 кг) стали бронзовыми призерами.