Самара попала в топ-12 рейтинга командных видов спорта

Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» представили 8-й по счету рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации. Самарская область по состоянию на 1 января заняла 11-е место из 83 регионов.



Рейтинг публикуется с июля 2013 года два раза в год. Он составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло) по состоянию на 1 января 2017 года. Лидирует по количеству баллов футбол в Самаре. Далее идет хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол и регби. Самаре не принесли баллов достижения в хоккее с мячом, мини-футболе, хоккее на траве и водном поло. А вот достижения Самары, к примеру, в пляжном футболе, увы, не учитываются…