Школьники во второй раз разыграли Кубок главы Самары по волейболу
В прошлом году в календаре городских соревнований впервые появился турнир на Кубок Главы городского округа Самара по волейболу. В нем приняли участие юные спортсмены 7-11 классов школ города.
- В этом году число команд увеличилось и на первом этапе составило 155, - рассказал руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов. – В массовых соревнованиях приняло участие свыше двух тысяч школьников. Это говорит о растущей популярности волейбола среди учащихся. В этом году мы несколько поменяли формулу турнира. В финальных соревнованиях на паркете лучшего спорткомплекса областной столицы – «МТЛ Арены» Кубки городского главы разыграли сборные команды внутригородских районов городского округа Самара среди юношей и девушек. Отныне этот турнир станет традиционным. Мы растим отличную смену командам мастеров области. В них зажигаются новые маленькие звездочки волейбола.
В минувший вторник Анисатов вручил на закрытии турнира призы победителям. Среди юношей Кубок Главы завоевали школьники Красноглинского района. Команда, созданная на базе школы №164, в прошлом году не вошла даже в тройку призеров. На этот раз она оказалась на голову сильнее сверстников из Ленинского и Самарского районов. В споре волейболисток также произошла сенсация. В финальном матче команда девушек из Промышленного района обыграла кировчанок. Третье место у девушек из сборной Советского района.
Лучшими игроками турнира признаны у юношей – Степан Алексейченко (Красноглинский район), Никита Колосов (Самарский район) и Эдуард Демерчан (Ленинский район). У девушек специальные призы получили Надежда Петряхина (Кировский район), Маргарита Содомова (Советский район) и Юлия Сосновцева (Промышленный район).
Подробности – в субботнем номере «СГ».
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