«Русская классика» на «Чайке». На ледовом корте стадиона состоялся уникальный хоккейный матч

В нем приняли участие команды ветеранов, составленные из бывших звезд самарского хоккея и ЦСК ВВС. Самому старшему участнику хоккейной встречи – капитану местной «Чайки» Игорю Свиридову исполнилось 62 года. Всем остальным игрокам около или за 50 лет. В свое время они принимали участие в чемпионатах города и области, играли в командах мастеров.На лед вышли 12 мастеров спорта, самый титулованный - пятикратный обладатель ветеранского Кубка мира, вратарь «Чайки» Александр Добрынин.Матч на открытой площадке для них своего рода возвращение в молодость, во времена СССР, когда играли исключительно на свежем воздухе. Это «Русская классика», которую вспомнили 17 февраля 2012 года, когда первый такой выставочный матч принимал стадион «Центральный» в Красноярске. На лед вышли местный «Сокол» и возрожденный ярославский «Локомотив». Все вырученные средства от матча пошли в фонд помощи семьям жертв авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, в которой погибла команда «Локомотив».Теперь «Русская классика» добралась и до Самары. По инициативе президента Федерации хоккея Поволжья Владимира Асеева в честь 70-летнего юбилея отечественного хоккея решили устроить шоу с участием легендарных местных игроков на «Чайке». Отличная солнечная погода, бодрящий зимний морозец и толпа болельщиков – что может быть лучше для досуга в этот прекрасный февральский субботний день! Встреча звезд самарского хоккея действительно получилась на славу. Какие спортсмены блистали на льду – Александр Дадакин, Евгений Каюков, Игорь Свиридов, Олег Поротников и другие. Имена!Команду «летчиков» возглавлял их экс-наставник Евгений Тюрин. У микрофона зажигал и веселил публику другой тренер – экс-наставник куйбышевского «Маяка» 70-летний «с хвостиком», неподражаемый Вячеслав Кобылянский.Как говорят в таких случаях, встреча (три периода по 20 минут «грязного» времени) «прошла в теплой и дружеской обстановке, но сильнее все же оказались хоккеисты «Чайки», обыгравшие ЦСК ВВС - 9:4. Отныне «Русская классика» в Самаре обещает стать традиционной.