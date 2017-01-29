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Приз «Сокольих гор» уехал в Удмуртию

В Самаре на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий прошел традиционный лыжный марафон «Сокольи горы» в честь известной самарской лыжницы Ольги Артемьевой. В его программе было две дистанции – женская гонка на 30 километров и мужская на 50 километров.

У женщин равных не было самарской лыжнице Ирине Бережной. Недавно в Заинске на чемпионате Поволжья она выиграла спринт. Теперь продемонстрировала свою универсальную подготовку, став победительницей (1:46:55,47) в Самаре. 12 секунд она выиграла у Евгении Бушмакиной из Ижевска. Третьей призеркой стала еще одна наша лыжница Луиза Ахметзянова, проигравшая ближайшей сопернице почти четыре минуты.

Первые два места в мужском марафоне заняли представители Удмуртии - 21-летний Евгений Вахрушев и 22-летний Владислав Азанов. Они сразу предложили соперникам высокий темп и сумели сохранить его до финиша. Наши лидеры – 34-летние Игорь Усачев и Денис Зайцев - под занавес гонки не смогли составить им серьезную конкуренцию. В таком порядке лидеры и расположились в итоговом протоколе марафона. Вахрушев финишировал первым (2:19:58,02), отыграв у земляка 16 секунд и более двух минут у Усачева. Заметим, что главный козырь Игоря - спринт. Именно в этой дисциплине он был чемпионом России, а в Заинске финишировал третьим.

Теперь ведущих лыжников страны ждет традиционный Тольяттинский лыжный марафон, который состоится 4 марта. Главный приз – автомобиль. 


Дата: 29 января 2017 , 18:32
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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