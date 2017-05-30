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Президент Поволжской федерации хоккея Владимир Асеев: «Нельзя терять накопленный огромный потенциал»

В истории самарского спорта есть удивительный факт. Дольше всех - почти два десятка лет - ледовым Дворцом руководил Владимир Асеев, известный хоккейный специалист, много сделавший для развития этого вида спорта не только в губернии, но и в Поволжском регионе. Как он воспринял решение о сносе Дворца? Какие надежды нынешний командующий региональным хоккеем связывает со строительством новой арены? Что интересного происходило в полувековой жизни главного ледового стадиона области? Об этом Владимир Алексеевич рассказал «СГ».

- Владимир Алексеевич, какими качествами должен обладать спортивный менеджер, возглавляющий крупный спортивный объект?

- Прежде всего - соответствующим опытом практической работы. Так получилось, что я прошел все ступеньки спортивного работника. От директора стадиона «Нефтяник» до председателя районного спорткомитета. Из-за травмы рано ушел из активного хоккея, но тут же переключился на судейство и добился немалого: работал на крупных всесоюзных и международных хоккейных турнирах, обслуживал матчи чемпионата СССР. И до сих пор инспектирую некоторые игры - стараюсь не отставать от современных тенденций.

В сложное время распада СССР и хронического безденежья начала 90-х годов меня попросили возглавить хоккейный клуб «Маяк», который впоследствии слился с ЦСК ВВС. Чтобы самарский хоккей развивался в одних руках, мне предложили возглавить и ледовый Дворец. Так было проще управлять не только хоккейным хозяйством, но и содержать главное в то время спортсооружение губернии. Ничего, справился. И о годах, проведенных с коллективом Дворца - прекрасными специалистами и надежными коллегами, - вспоминаю сегодня с особой теплотой. Низкий поклон этим людям! Тем, кто несмотря на огромные сложности содержал в порядке настоящую фабрику спорта, никогда не сетовал на трудности. Нашей задачей было их преодолевать. И до сих пор Дворец выполняет свою главную задачу - массовое оздоровление населения, проведение культурно-спортивных мероприятий. Другой такой крупной площадки в городе нет.

Но пришло время идти дальше. И я очень надеюсь, что славные традиции, заложенные нынешним трудовым коллективом работников Дворца, будут востребованы и в дальнейшем. Нельзя терять накопленный огромный потенциал.

- Уходящий в историю ледовый Дворец спорта верой и правдой служил областному центру 51 год. Солидный возраст. Сейчас, похоже, уже и нет подобных в стране…

- Вы правы, его построили по типовому проекту в 1966 году в канун 50-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Построили очень быстро - за 11 месяцев. И это стало масштабным событием в жизни губернии. На открытие Дворца приехала сборная СССР по фигурному катанию вместе с легендарными Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым. Собственно, им и приезжать было не надо. Наши ведущие фигуристы оттачивали свои программы на тренировочном сборе в закрытом от иностранцев Куйбышеве. Это было очень удобно - вдали от чужих глаз. Дворец комфортный, очень всем нравился, в СССР был еще только один подобный. С тех пор и родилась традиция. Почти два десятка лет сборная страны в период осенней подготовки приезжала на обкатку своих программ в Куйбышев. Именно здесь нам впервые при зрителях показали знаменитую «Кумпарситу» Людмила Пахомова и Александр Горшков. До того, как они стали с этим танцем первыми олимпийскими чемпионами в новом виде фигурного катания.

Кстати, всего таких Дворцов спорта, как наш, было построено в СССР 27. В первозданном виде сохранился только самарский. Остальные давно реконструированы. Самарский Дворец можно считать музеем советского спортивного зодчества под открытым небом. Накрой его стеклянным колпаком - и води туристов со всего мира, показывай. 
 
Знаете, в чем уникальность нашего Дворца спорта? Он долгие годы и до сегодня работает в уникальном формате. Был и спортивной, и концертно-зрелищной площадкой. В Самаре до сих пор нет современного киноконцертного зала. Все эти функции были возложены на нашу арену, и она со своей ролью блестяще справлялась. Вот сейчас много шумят о Ночной хоккейной лиге. А мы десятилетиями (!) работали в подобном жестком графике, практически круглосуточно. У нас тренировки фигуристов и хоккеистов и сегодня заканчиваются далеко за полночь, а в шесть утра начинаются. К тому же мы научились оперативно трансформировать зал. С утра хоккей, в обед проводим баскетбол, а вечером - концерт. Это тоже уникальный опыт. Наш Дворец спорта по-настоящему трудяга… Иногда жена ворчала: «Поставь себе в кабинете диван, раз некогда домой ехать ночевать». И все же, несмотря на трудности, есть что вспомнить и чем гордиться. 19 лет пролетели, как один миг. 

- Вы помните свой первый трудовой день? 
 
- Еще как! Тогдашний председатель областного спорткомитета Владимир Заворин передал мне ключ от сейфа. Пустого. В нем лежали лишь 17 заявлений на увольнение от сотрудников Дворца. Люди устали от безденежья - хронических, по полгода, задержек с зарплатой и отсутствием каких-либо социальных гарантий. И первое, что я сделал, - продал старенький ГАЗ-24, закрепленный за Дворцом, и рассчитался с сотрудниками по зарплате. Люди мне поверили и остались работать. Это был первый шаг к созданию крепкого, сплоченного коллектива. В нем есть сотрудники, которые трудятся со дня открытия арены. Честь им и хвала! Николай Рахновецкий, Олег Морев, Любовь Кудряшова, Анатолий Подгорнов - всех не перечесть. Это золотой фонд коллектива. 
 
- Рассказывают, что у нас уникальная заливочная машина, чуть ли не с 40-летним стажем. И работает до сих пор. 
 
- От нее осталась только водительская кабина. А все остальное наши мастера при ремонте собирали из запчастей комбайнов, тракторов, грузовиков. Золотые руки! И при этом у нас был лед - один из лучших в стране. Не случайно именно к нам ежегодно приезжали тренироваться известные мастера фигурного катания во главе с Еленой Чайковской, Станиславом Жуком и Алексеем Мишиным. Для наших самарских тренеров это было огромным подспорьем, настоящей школой мастерства. 

- Что бы вы хотели увидеть в новом Дворце спорта, который появится на месте прежнего? 
 
- Хочу, чтобы остались добрые традиции нашего коллектива. Хочу, чтобы в новых стенах наконец-то появилась государственная детская хоккейная школа, которая возьмет на себя главную роль в воспитании резерва для команды мастеров. Во многих городах их по несколько, а у нас - ни одной. Ну а команду мастеров хочу со временем видеть в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Для этого, надеюсь, будут созданы все условия согласно регламенту ВХЛ. Самарские болельщики этого заслуживают. 
 
- Что бы вы взяли для себя на память из Дворца спорта? Ведь скоро его не станет. Может, кресло с трибуны? 
 
- Сохраню номера телефонов и фото дорогих мне сотрудников и коллег. Память - это не кусок кирпича. Это кусок жизни, который был прожит достойно. И главное - нужно жить надеждой и верить в то, что новый Дворец спорта появится как можно быстрее, не превратится в долгострой. Станет новым украшением столицы губернии. Вот так и будем жить - надеждой.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Владимир Асеев, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ, АРБИТР ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ

1946 Родился в Приморском крае.
Играл в хоккей за куйбышевский «Нефтяник», затем работал тренером в коллективе физкультуры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
1967 Судья по хоккею.
1976 - 1980 Председатель коллектива физкультуры спортклуба «Нефтяник».
1981 - 1983 Руководитель отдела физкультуры и спорта администрации Куйбышевского района.
1983 - 1987 Директор плавательного бассейна «Нефтяник».
1987 - 1990 Заместитель председателя профкома КНПЗ.
1990 - 2009 Директор Самарского дворца спорта.
2009 Президент Поволжской федерации хоккея.
Отличник физической культуры и спорта. Заслуженный работник физкультуры и спорта.
Отмечен благодарностью президента России и дипломом Олимпийского комитета за вклад в развитие отечественного хоккея.
Хобби - рыбалка.
Дата: 30 мая 2017 , 10:55
114
Автор текста: Сергей Волков
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