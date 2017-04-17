Президент Федерации баскетбола России Кириленко: "Самара может претендовать на проведение Кубка мира"
Сегодня в областной столице завершается финальный турнир мужской детско-юношеской баскетбольной лиги – «Финал восьми» ДЮБЛ.
Его посетил президент Федерации баскетбола России, экс-игрок сборной России Андрей Кириленко. Он встретился с журналистами, баскетбольной общественностью и воспитанниками спортшкол области. Автограф-шоу продолжалось более часа, а затем он сел на трибуну «МТЛ- Арены» и стал смотреть баскетбол.
- Я не собираюсь давать прогноз на финальный матч, в котором хозяева паркета из баскетбольного клуба «Самара» будут принимать сверстников из ЦСКА, - рассказал он. – Мне все равно, кто выиграет. Любой матч мне интересен в первую очередь сквозь призму подготовки игроков. Нам нужны новые звездочки, достойное пополнение для национальной сборной. Моя задача – увидеть эти таланты. Поэтому буду просматривать в первую очередь игроков, а потом уже отмечать команды.
- Насколько вас порадовала организация турнира?
- Самаре мы не случайно доверяем проведение крупных юношеских турниров. Здесь умеют организовывать спортивные праздники на высшем уровне. В стране есть четыре ведущих детских баскетбольных центра – это Москва, Московская область, Питер и Самара. Продолжайте работать в том же духе, вы на правильном пути. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится главная проблема со строительством нового современного зала. Предстоящий в 2023 году Кубок мира по баскетболу пройдет в России. Он станет отличным стимулом для Самары, которая сможет подать заявку на проведение крупного международного баскетбольного турнира. Тем более, что к этому времени вы накопите необходимый опыт во время проведения Чемпионата мира-2018 по футболу. Уже поданы заявки от Москвы, Питера и Казани. Готовится подать заявку Пермь. Ждем шагов от Самары.
- Вы уверены, что до этого времени в Самаре появится специализированная баскетбольная арена международного уровня?
- Надеюсь ее увидеть года через три. Но для этого нужно постараться. Кубок мира, повторюсь, отличный для этого стимул. Это как морковка, которая висит перед лошадью и манит ее, заставляет, как приз, бежать быстрее. Кстати, за опытом проведения крупных международных турниров приглашаю вас летом в Москву на женский чемпионат Европы и осенью в Турцию – на мужской. Будем болеть вместе!
- В тренерский штаб мужской национальной команды входит наш известный самарский тренер Борис Соколовский. Что-то поменяется в его статусе перед первенством континента?
- У нас нет никаких оснований что-либо менять в тренерском штабе главной команды страны. Мы знаем Соколовского, как прекрасного специалиста. Ее возглавляет Сергей Базаревич, он подбирает себе и помощников. На сегодня в сборной прекрасный творческий климат. Неплохой подбор игроков, поэтому к перспективам выступлений на чемпионате Европы отношусь со сдержанным оптимизмом. Мы вполне можем рассчитывать на медали чемпионата Европы.
Его посетил президент Федерации баскетбола России, экс-игрок сборной России Андрей Кириленко. Он встретился с журналистами, баскетбольной общественностью и воспитанниками спортшкол области. Автограф-шоу продолжалось более часа, а затем он сел на трибуну «МТЛ- Арены» и стал смотреть баскетбол.
- Я не собираюсь давать прогноз на финальный матч, в котором хозяева паркета из баскетбольного клуба «Самара» будут принимать сверстников из ЦСКА, - рассказал он. – Мне все равно, кто выиграет. Любой матч мне интересен в первую очередь сквозь призму подготовки игроков. Нам нужны новые звездочки, достойное пополнение для национальной сборной. Моя задача – увидеть эти таланты. Поэтому буду просматривать в первую очередь игроков, а потом уже отмечать команды.
- Насколько вас порадовала организация турнира?
- Самаре мы не случайно доверяем проведение крупных юношеских турниров. Здесь умеют организовывать спортивные праздники на высшем уровне. В стране есть четыре ведущих детских баскетбольных центра – это Москва, Московская область, Питер и Самара. Продолжайте работать в том же духе, вы на правильном пути. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится главная проблема со строительством нового современного зала. Предстоящий в 2023 году Кубок мира по баскетболу пройдет в России. Он станет отличным стимулом для Самары, которая сможет подать заявку на проведение крупного международного баскетбольного турнира. Тем более, что к этому времени вы накопите необходимый опыт во время проведения Чемпионата мира-2018 по футболу. Уже поданы заявки от Москвы, Питера и Казани. Готовится подать заявку Пермь. Ждем шагов от Самары.
- Вы уверены, что до этого времени в Самаре появится специализированная баскетбольная арена международного уровня?
- Надеюсь ее увидеть года через три. Но для этого нужно постараться. Кубок мира, повторюсь, отличный для этого стимул. Это как морковка, которая висит перед лошадью и манит ее, заставляет, как приз, бежать быстрее. Кстати, за опытом проведения крупных международных турниров приглашаю вас летом в Москву на женский чемпионат Европы и осенью в Турцию – на мужской. Будем болеть вместе!
- В тренерский штаб мужской национальной команды входит наш известный самарский тренер Борис Соколовский. Что-то поменяется в его статусе перед первенством континента?
- У нас нет никаких оснований что-либо менять в тренерском штабе главной команды страны. Мы знаем Соколовского, как прекрасного специалиста. Ее возглавляет Сергей Базаревич, он подбирает себе и помощников. На сегодня в сборной прекрасный творческий климат. Неплохой подбор игроков, поэтому к перспективам выступлений на чемпионате Европы отношусь со сдержанным оптимизмом. Мы вполне можем рассчитывать на медали чемпионата Европы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
15 апреля 2017
381
15 апреля 2017
472
14 апреля 2017
254
13 апреля 2017
490
13 апреля 2017
283
11 апреля 2017
469
10 апреля 2017
356
17 апреля 2017 , 17:55
44
Мероприятия в музее пройдут 18 апреля.
17 апреля 2017 , 17:41
63
Президент Федерации баскетбола России Кириленко: "Самара может претендовать на проведение Кубка мира"
Сегодня в областной столице завершается финальный турнир мужской детско-юношеской баскетбольной...
17 апреля 2017 , 17:29
78
В ближайшую пятницу, 21 апреля, в 9:00 стартует бронирование льготных путевок на социальном...
17 апреля 2017 , 17:17
114
Об этом сообщает правительство Самарской области.
17 апреля 2017 , 17:17
80
В понедельник, 17 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с...
17 апреля 2017 , 16:57
92
Сто молодых ученых и конструкторов получат от регионального правительства единовременно по 120...
17 апреля 2017 , 16:46
93
На базе Самарского политехнического университета пройдет международная акция «Тест по...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4926
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4910
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4179
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3732
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
797
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1114
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
917
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1011
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...