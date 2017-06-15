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Президент БК «Самара» Камо Погосян: «Совсем скоро мы впишем новые яркие страницы в историю самарского баскетбола»

Минувший сезон оказался удачным для самарских баскетболистов. Особенно порадовали болельщиков детско-юношеские и молодежные команды. Президент БК «Самара» Камо Погосян раскрыл секреты успеха молодых игроков, а также оценил результаты минувшего сезона.

- Чем «Самара» отличается от других баскетбольных клубов в стране? 
 
- Баскетбольная «Самара» славится своими традициями. Наш клуб - преемник куйбышевского «Строителя», образованного в 1976 году. В 1995-м он был переименован в честь областной столицы. Но главные принципы остались прежними. Наш баскетбольный клуб стремится набирать в свой состав местных игроков. С 2003 по 2011 год мы сосредоточились на подготовке резерва. Активно развивалось детско-юношеское направление. А за последние несколько лет нам удалось сформировать свою баскетбольную пирамиду: от детских команд всех возрастов до команды мастеров. Эта структура считается одной из лучших в стране. Наши ребята из юношеских и молодежной команд успешно выступают на соревнованиях. Мы заботимся о перспективах подрастающего поколения с самого раннего возраста, cотрудничая с ведущими спортивными школами региона. 

- Юношеские и молодежные команды «Самары» на равных соперничают с ведущими клубами страны - за счет чего? 
 
- Успехами мы обязаны профессионализму тренерского коллектива. Наши наставники из года в год повышают квалификацию. Учиться никогда не поздно. К тому же все они обязаны дополнительно получить профессиональное баскетбольное образование. Без хороших тренеров, без спортивного менеджмента достойных результатов не добиться. Это особенно важно, потому что БК «Самара» - один из немногих клубов в стране, который выращивает собственные кадры. Наша главная команда, выступаюшая в первом дивизионе Суперлиги, на 70% состоит из местных игроков. Всего в структуре клуба сегодня более 250 человек, в том числе свыше 150 - в детском отделении. 
 
Клубу хорошо помогают наши партнеры. Время сейчас экономически тяжелое, поэтому я благодарю за поддержку правительство Самарской области и администрацию города, попечительский совет клуба, а также спонсоров. Благодаря их вниманию и поддержке клуб имеет стабильное финансирование, необходимое для решения главной задачи - создания условий для полноценного развития всей клубной инфраструктуры. Очень важно, чтобы ребята имели возможность тренироваться и проводить матчи на хороших площадках. Для этого необходимо решить жизненно важный вопрос: формирование материальной базы клуба. Нас по популярности пока нельзя сравнить ни с футболом, ни с хоккеем, но в спортивном плане мы показываем хорошие результаты. 
 
- Каковы последние достижения клуба? 
 
- Менее месяца назад команда юношей 2000 года рождения стала триумфатором «Финала четырех» Европейской юношеской баскетбольной лиги. Турнир проходил в эстонском городе Пярну и завершился победой команды БК «Самара»: три победы в трех матчах - и чемпионский кубок едет в Самару! Ребята отлично показали себя в поединках с латвийским клубом Ridzene и с эстонским Paulus. Оба раза все решалось в концовках матчей: в первом победу принес Артем Федоров, во втором - Данила Чикарев. Я уверен, что для ребят это очень полезный опыт. 

- Родителям в Самаре посоветуете отдавать мальчиков в баскетбол? 
 
- Все виды спорта хороши, но мы нашим будущим игрокам предлагаем очень эффективное обучение. Мальчику шести-семи лет, если он хочет попасть в большой спорт, гарантируется прохождение всех этапов по профессиональной лестнице. Во время соревнований мальчишки бывают в разных странах, узнают другую культуру. Это обогащает ребят как личность. К тому же хорошо сказывается на их физическом состоянии. Пусть из дюжины наших воспитанников лишь два-три человека выходят на профессиональный уровень, зато все потом ведут здоровый образ жизни. 
 
- Как в целом оцениваете минувший сезон? 
 
- Я могу с гордостью отметить, что он оказался очень успешным. Клуб не остался без побед: главная команда стала третьей в Открытом чемпионате Суперлиги и завоевала первый в истории кубок РФБ. Нам вручены медали Детско-юношеской баскетбольной лиги и Единой молодежной лиги ВТБ. Команда «Самара-ДЮБЛ» уверенно прошла всю дистанцию отборочных этапов, а в домашнем «Финале восьми» уступила лишь в решающем матче соперникам из московского ЦСКА. Ребята переволновались, выступая перед огромным количеством людей. Во время матча с ЦСКА зал «МТЛ Арены» был набит битком. Там собралось около полутора тысяч человек! Кроме того, можно было посмотреть прямую трансляцию на телеканале «Губерния». Мы постарались подарить праздник нашим болельщикам. Кстати, «Самара» пятый сезон подряд находится в числе команд - участниц «Финала восьми». Она выступает в первенстве ДЮБЛ совместной командой, объединив лучшие баскетбольные силы не только своего клуба, но еще и ведущих спортивных школ губернии. А наша молодежная команда в свою очередь завоевала «бронзу» Единой молодежной лиги ВТБ. Это очень неплохой показатель. 
 
- Можно ли говорить, что у БК «Самара» расширяется круг болельщиков? 
 
- Скорее у нас появился «свой» болельщик. Сформирована фан- группа, которая ездит за командой на гостевые матчи в другие города и в этом сезоне поддерживала ее в Химках, Ижевске и Екатеринбурге - такого нет больше ни у кого в Суперлиге! По-настоящему спортивная атмосфера складывается и на домашних играх. И, конечно, за наших ребят всегда болеют друзья и родственники.
 
- Каких новостей от клуба горожанам ждать этим летом? 
 
- Сейчас у ребят продолжаются тренировки, только в менее активном режиме, чем во время сезона. Но мы продолжаем работу, активно занимаемся комплектованием главной команды и всех резервных. Задачи на новый сезон мы поставим в конце августа. Но убежден: совсем скоро мы впишем новые яркие страницы в историю самарского баскетбола.
 
Дата: 15 июня 2017 , 10:19
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Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: БК "Самара"
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