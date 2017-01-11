Полузащитник «Крыльев» Йоан Молло перешел в «Зенит»
Вчера французский футболист прошел медосмотр в Санкт-Петербурге, а уже сегодня присоединится к своей новой команде.
Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, за «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов. После подписания контракта Йоан Молло попрощался с «Крыльями» и обратился к самарским болельщикам:
- Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце.
Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул их вице-капитан Ибрагим Цаллаев. 26-летний футболист тоже перешел в «Зенит», подписав контракт на 3,5 года.
Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, за «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов. После подписания контракта Йоан Молло попрощался с «Крыльями» и обратился к самарским болельщикам:
- Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце.
Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул их вице-капитан Ибрагим Цаллаев. 26-летний футболист тоже перешел в «Зенит», подписав контракт на 3,5 года.
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