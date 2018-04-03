Поле «Металлурга» подготовили к кубковой игре со «Спартаком»

А в последнем туре ФНЛ самарцы на выезде одолели «Тамбов» - 0:2.Для нашей команды футбол под крышей нынешней весной становится делом привычным. В Красноярске «Крылья» уступили с минимальным счетом, в Новосибирске выиграли. И вот теперь убедительная победа в Тамбове, который недавно обзавелся великолепным футбольным манежем. Играть в таких условиях - одно удовольствие. Это вам не болотный весенний футбол на открытых площадках.Одержанная победа резко повысила шансы самарцев в борьбе за прямой выход в премьер-лигу. Свое дело против «Тамбова», мечтавшего о реванше за поражение в Самаре (0:1), они исполнили мастерски.- Выиграла более классная команда, - посетовал после встречи тренер тамбовчан Андрей Талалаев. - У нас было четыре голевых момента. Ну хоть один-то должны были забить?! Нет, с двух метров не попадаем. Что ж, будем работать в этом направлении - благо игра понравилась народу.- У всех зашкаливают эмоции - у болельщиков, игроков, тренеров, - высказал свое мнение после встречи наставник волжан Андрей Тихонов. - Это нормально, значит, на стадионе небезразличные люди. Да, сегодня были жесткие и грубые моменты, но с обеих сторон. Никто не хотел уступать даже в самых небольших единоборствах. Карточки, показанные арбитром трем тамбовчанам и шести самарцам, оправданны. Лучше держать эмоции при себе, если мы хотим играть лучше и подниматься выше.Быстрый гол самарцы провели на шестнадцатой минуте. Алан Чочиев со штрафного навесил на угол вратарской, где двухметровый Александр Соболев переправил мяч в сетку. Сразу вспомнился чешский легионер Ян Коллер, мастер воздушных дуэлей. Добродушный гигант был палочкой-выручалочкой в матчах с маститыми командами. И даже «Спартак» с «Зенитом» и ЦСКА не могли найти на него управу. Эстафету Коллера подхватил Соболев - главное приобретение «Крыльев» в зимнее окно. Ему теперь и забивать.В начале второго тайма удача вновь улыбнулась гостям. После дальнего удара Чочиева мяч в штрафной попал в руку Ильи Гультяева, и Дмитрий Ятченко не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки. К чести хозяев, они имели несколько стопроцентных моментов отыграться, но фортуна от них отвернулась.После этого матча интрига за выход в премьер-лигу вспыхнула с новой силой. И все потому, что минувший тур преподнес несколько сюрпризов. Когда «Крылья Советов» выходили на синтетический газон футбольного манежа в Тамбове, они уже знали результат игры в Красноярске. Там лидер первенства ФНЛ «Енисей» неожиданно потерял очки с краснодарской «Кубанью» (0:1). Второе поражение сибиряков подряд сократило отставание волжан и «Оренбурга» от первого места на расстояние вытянутой руки - всего одного очка! Представляете, матчи какого накала мы увидим на финише сезона! Три команды бьются за две путевки в элитную лигу с выходом напрямую. И как обидно будет тому неудачнику, который вытянет билет на стыковые матчи. На четвертое место, кстати, претендуют сразу несколько коллективов - «Балтика», «Тамбов», «Сибирь» и питерское «Динамо». И здесь борьба обострилась до предела. Словом, на финише нас ждет увлекательное зрелище.Завтра на «Металлурге» состоится и вовсе суперматч. «Крылья Советов» в четвертьфинальной игре Кубка России принимают действующего чемпиона - столичный «Спартак». Эта встреча должна была состояться, если вы помните, 28 февраля, но из-за мороза игру перенесли на начало апреля.Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы красно-белых над «Тосно» в матче 24-го тура российской премьер-лиги сделал неожиданное заявление:- 5 апреля у меня день рождения, и я попросил игроков преподнести мне подарок, обыграв «Крылья» в кубковом матче. Начало встречи на «Металлурге» в 18.30. А в субботу, 7 апреля, «Крылья Советов» дома, уже в рамках первенства Футбольной национальной лиги, ждет «Спартак-2».Начало матча в 15.00. И без прогноза синоптиков ясно, что неделя обещает быть очень жаркой. Какие бы ни возникали погодные катаклизмы. Переноса кубкового матча не будет точно.