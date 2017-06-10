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Пляжные «Крылья Советов» стартуют в чемпионате России в середине июня

Еще совсем недавно пляжные «Крылья Советов» били тревогу. Команда была на грани банкротства и о выступлении в Суперлиге в нынешнем сезоне даже не помышляла.

В прошлом году им было выделено два миллиона рублей. Эти деньги практически сразу потратили на выступление в Лиге чемпионов в мае. От участия в Кубке России самарцы отказались, а в чемпионате России играли в долг. Минимальный бюджет «пляжного» футбольного клуба, по оценке специалистов, должен быть не менее десяти миллионов рублей (если в команде играют легионеры - то и все 15 миллионов). Первоначально на 2017 год команде обещали выделить сумму в пять раз меньше необходимого минимума - все те же два миллиона. Один миллион из них - долг в РФС, еще 500 тысяч предстояло потратить на заявку в чемпионате и Кубке России. И с чем оставалась команда? Потом случилось чудо. Министерство спорта Самарской области в марте изыскало возможность увеличить бюджет клуба до пяти миллионов рублей, остальные расходы решили возмещать за счет привлеченных средств. При этом были погашены долги за предыдущие годы. И вот наконец-то, накануне стартующего 14 июня в Питере первого этапа чемпионата страны, все облегченно вздохнули. Сыграем не только в первенстве, но и в Кубке России («Крылья», напомним, были его обладателями в 2010 году, спустя семь лет финал вновь проводится в Самаре).

В заявку команды включены 18 игроков, из них три легионера: форвард сборной Беларуси Игорь Бриштель, а также игроки сборной Португалии Джордан Сантос и Бернардо Мартинс. Первый в четвертьфинале чемпионата мира-2017 дважды забил в ворота сборной Брази- лии. Оба португальца выступали на Euro Winners Cup-2017 (пляжный аналог Лиги чемпионов) за родную «Брагу» и впервые завоевали Кубок европейских чемпионов (четвертыми в истории!), обыграв в финале украинский «Артур Мьюзик» - 8:5. Джордан отметился дублем, а Мартинс - голом. Бриштель играл за турецкий «Сеферихи-сар». Кстати, он недавно, окончив университет, получил диплом менеджера по туризму. И еще один любопытный факт. В прошлом году именно Мартинс на Euro Winners Cup-2016 забил важный гол на последних секундах «Крыльям Советов». По пенальти (3:1) «Брага» не пустила волжан в полуфинал.

- Я считаю, что мы сделали отличный выбор, если говорить о соотношении цены и качества. Да, на чемпионате мира португальцы выступили не так ярко, как бразильцы или итальянцы, но первенство России - совсем другой турнир, и здесь все будет абсолютно иначе, - говорит президент пляжных «Крыльев Советов» Евгений Храмов. - Португальцы после Кубка европейских чемпионов отдыхают. Мы их ждем только на первом туре в Питере. Как и раньше, главную ставку делаем на самарских игроков. Рядом с мастеровитыми легионерами наши ребята будут гораздо быстрее прогрессировать, повышать свой профессиональный уровень. То же самое касается тренеров: сегодня дефицит отечественных специалистов, а опытный иностранный наставник может очень многое дать футболистам.

Главным тренером «Крыльев» в предстоящем сезоне будет бразильский специалист Бруно Жермано. Южноамериканец в прошлом сезоне возглавлял новосибирский «Джокер-Троя» и привел его на второе место в Кубке России.

- Мы договорились с Бруно Жермано, что он будет тренировать команду в течение всего летнего периода, - рассказал Храмов. - Изначально нашим приоритетом был прежний наставник - Джилберто да Коста. Но у того возникла необходимость регулярно летать в Бразилию: он возглавил национальную сборную. Нас это никак не могло устроить, поскольку тренер должен постоянно находиться с командой.

В нынешнем чемпионате России по пляжному футболу примут участие девять команд. Турнир состоит из трех этапов. На первом «Крылья» сыграют с «Кристаллом» (Санкт- Петербург), «Спартаком» (Москва), «ЭЛМОНТом» (Королев), ЦСКА (Москва) и «Дельтой» (Саратов). Второй этап состоится 7 - 12 июля в Казани в рамках Всероссийских пляжных игр. Заключительный раунд соревнований пройдет с 1 по 6 августа в Москве. Шесть лучших команд попадут в суперфинал, который будет проходить в Саратове с 11 по 20 августа. А в Самаре с 8 по 17 сентября, спустя семь лет, пройдут игры финального этапа Кубка России.

Задача пляжных «Крыльев» - добраться как минимум до полуфинала. В заявку «Крыльев Советов» включены 18 футболистов: вратари Сергей Зотов (1989) и Сергей Володин (1988), игроки новосибирец Кирилл Аникеев (1986 г.р.), Алексей Афиногенов (1994), Артем Большаков (1992), Игорь Бриштель (1987), Дмитрий Вакулич (1990), Михаил Валуйский (1992), Андрей Виноградов (1996), Игорь Житецкий (1990), Никита Лыков (1995), Мартинс Бернардо (1989), Джордан Сантос (1991), Ян Пелецкий (1996), Артем Пиняев (1993) - экс- форвард «молодежки» главных «Крыльев Советов», Владимир Раскин (1996), Станислав Федорив (1994), Иван Чернышев (1997). Согласно регламенту в заявке должно быть шесть доморощенных футболистов из города, который представляет команда. Плюс три легионера. У нас самарцев - большинство.

Первым серьезным экзаменом для «Крыльев» станет матч 14 июня с действующим чемпионом страны «Кристаллом».

Дата: 10 июня 2017 , 13:21
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Автор текста: Сергей Волков
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