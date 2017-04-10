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Плей-офф для волейболистов «Новы» стартует 20 апреля в Новосибирске

В последнем туре регулярного чемпионата мужской волейбольной суперлиги волейболисты «Новы» уступили в Москве «Динамо» – 1:3 (19:25, 18:25, 25:16, 23:25).

«Бело-голубые» досрочно заняли второе место и напрямую вышли в «Финал шести» турнира. «Нова» финишировала десятой и впервые после возвращения в элитный дивизион заняла столь высокое место. Матч с новокуйбышеским клубом «Нова» стал для москвичей отличной возможностью подготовиться к ответному поединку Европейской Лиги Чемпионов против «Берлина», доработать определенные задумки тренерского штаба, а также предоставить отдых некоторым игрокам после встречи в Германии.

- Матч никакого принципиального значения не имел, но профессиональные игроки в каждом матче должны показывать качественный волейбол, демонстрировать бойцовский характер, - прокомментировал итог встречи наставник «Новы» Константин Брянский. - Мне понравилась игра наших игроков в двух последних партиях. Для победы нам помешали собственные ошибки, в концовках мы не подали три подачи, в то время «Динамо» сработало хорошо, они молодцы. Матч можно занести в актив: я посмотрел некоторые взаимодействия игроков, наигровки, которые планирую задействовать в играх плей-офф чемпионата против Новосибирска.

20 апреля «Нова» встречается в Новосибирске с «Локомотивом», а 23 апреля принимает соперников дома. В случае результата двух игр 1:1, решающий матч состоится 26 апреля. Победители получают путевку в «Финал шести», где будут разыграны медали чемпионата страны.
Дата: 10 апреля 2017 , 11:12
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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