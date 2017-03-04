Патриарх самарского футбола Виктор Карпов сегодня отмечает 90-летие

Нет в самарском футболе более титулованного футболиста и тренера, чем заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, долгие годы капитан и наставник «Крыльев Советов» Виктор Иванович Карпов. Сегодня ему исполняется 90 лет.Виктор Карпов - имя в советском футболе. Ему принадлежит рекорд по непрерывному стажу пребывания в команде высшей лиги (21 сезон) в качестве ведущего игрока и главного тренера куйбышевских «Крыльев Советов».В 1947-1959 годах он выступал за «Крылья Советов» (Куйбышев, в 1956-1958 - капитан команды). В чемпионатах СССР провел 232 матча, забил 26 голов. В международных встречах 1951-1955 годов привлекался за московские клубы «Динамо», «Спартак», «Торпедо», киевское «Динамо», ленинградский «Зенит», играл во второй сборной СССР. По мнению специалистов это был универсальный, техничный, волевой игрок с большим диапазоном действий, долгие годы являлся лидером куйбышевского клуба.В 1961-1969, 1985 годах Виктор Карпов возглавлял «Крылья Советов». Как главный тренер привёл их к победе в чемпионате РСФСР (1961) и вернул клуб в элиту советского футбола, а в 1964 году вывел команду в финал Кубка СССР. Среди воспитанников Карпова замечательные мастера отечественного футбола - Борис Казаков, Николай Осянин, Альфред Фёдоров, Владимир Сахаров, Борис Кох, Борис Вальков, Юрий Капсин, Анатолий Жуков, Анатолий Фетисов, Равиль Аряпов... Тренировал «Корд» (Балаково), «Сокол» (Саратов). Работал государственным тренером футбольных сборных команд России по Куйбышевской области. Кавалер орденов «Знак Почета» (1957) и «Дружбы» (1997).- Сегодня Виктора Ивановича, который живет со своим внуком в новой двухкомнатной квартире в микрорайоне Кошелев-проект, приедет поздравлять большая группа ветеранов «Крыльев Советов», - рассказал глава ветеранского отдела клуба Валерьян Панфилов. – Посидим, вспомним былое. Несмотря на почтенный возраст, Виктор Иванович по-прежнему крепок и душой, и телом. Много вспоминает о прожитых годах, живо интересуется нынешней жизнью команды. В качестве подарка мы решили подарить ему шкаф. Не столько из-за вещей. Его рукописи по теории футбола попросту не помещаются на столе.Оказывается, Виктор Иванович по-прежнему работает. Из - под пера Карпова вышли три книги, посвященные методике игры в футбол. Он полон идей, одна из которых – внедрение разработанной им методики обучения футболу на базе общеобразовательных школ.В честь мэтра самарского футбола в среду, 8 марта, на третьем поле стадиона «Металлург» состоятся матчи традиционного межрегионального детского турнира на Кубок имени Виктора Карпова. В розыгрыше Кубка примут участие команды, составленные из юных футболистов 2005-2006 годов рождения: «Крылья Советов» (Самара), «Академия футбола имени Юрия Коноплёва» (Тольятти), «Спартак» (Димитровград), «Самара», сборная Жигулёвска, «Виктория» (Самара), «Сызрань-2003» и «Юнит» (Самара).Эпоха Карпова продолжается…