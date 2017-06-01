Новым главным тренером "Крыльев" станет Андрей Тихонов

Ранее он тренировал красноярский "Енисей".



В четверг, 1 июня, у Андрея Тихонова закончился контракт. По данным источника sgpress.ru, он решил его не продлевать, а принял предложение самарских "Крыльев Советов" возглавить команду. Когда новый главный тренер будет представлен игрокам, пока неизвестно. Скорее всего, это произойдет 8 июня.



Стоит добавить, что после вылета "Крыльев Советов" в ФНЛ появились слухи о том, что команду покинет большая часть основного состава. На данный момент известно, что за самарцев не будет играть Александр Глеб. Кроме того, велика вероятность, что клуб покинет Кристиан Паскуато.