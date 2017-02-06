«Нова» одержала свою первую победу в Самаре

В очередном туре чемпионата мужской волейбольной суперлиги новокуйбышевская «Нова» в минувшее воскресенье в «МТЛ Арене» на тай-брейке одержала победу над краснодарским «Динамо» - 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9) и закрепилась на восьмом месте в зоне плей-офф. Динамовцы из Ленинградской области отстают на три очка.



Напомним, что в начале нового года волейболисты новокуйбышевской «Новы» сменили прописку на самарскую. Точнее, вернулись домой. Почти четверть века назад самарский «Автомобилист» переехал в Новокуйбышевск и стал называться «Октаном». Потом опять поменял спонсора и название на «Нову». Нынешний сезон сложился вполне благополучно: команда Константина Брянского вполне успешно для новичка, всего лишь год назад вернувшегося в элитный эшелон из 14 команд, поднялась на восьмое место. Вот только возвращение в самарскую «МТЛ Арену» сложилось не совсем удачно. Сначала было поражение от нижневартовского «Югра-Самотлор»(2:3), а потом от лидеров – казанского «Зенита» (0:3). И вот наконец-то прорвало - первая победа в домашних стенах от краснодарского «Динамо», которому в первом круге уступили в гостевой встрече также в пятисетовом поединке. «Нова» взяла реванш!



11 февраля «Нова» встречается в Красноярске с «Енисеем», а свой последний домашний матч в «МТЛ Арене» проведет 25 февраля с ближайшим конкурентом за выход в плей-офф – динамовцами из Лениградской области. Затем «Нова» возвращается на свою бывшую площадку в Новокуйбышевск. В «МТЛ Арене» будут проходить концерты.