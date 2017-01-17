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Николь Родомакина: «Хочу, чтобы Самара достойно подготовилась и провела мировой футбольный форум»

Прошедший год для паралимпийцев России стал годом несбывшихся надежд. Они были готовы доказать свое превосходство в бразильском Рио. Но, как известно, на Паралимпийские игры-2016 в силу политических причин не попали. Альтернативные старты для россиян в Подмосковье стали слабым утешением. Они не смогли компенсировать те эмоции, которые дают главные старты олимпийского четырехлетия. Кто-то расстался со спортом, часть атлетов взяли паузу на раздумье. Но большинство паралимпийцев решили продолжить штурм турнирных вершин. Среди них и воспитанница самарского Центра спортивной подготовки Николь Родомакина.

Готовность к лидерству

- У тебя редкое и непривычное для нашего слуха имя - Николь. Это дань моде? - с такого вопроса началась наша беседа с Родомакиной.

- Об этом надо спросить у моего отца, который всегда был поклонником голливудской суперзвезды Николь Кидман. Маме ничего не оставалось, как согласиться с ним. Они оба у меня люди продвинутые и современные. На мой взгляд, людей сегодня ничем не удивишь, тем более экзотическими именами. В том числе и иностранцев.

- То есть когда в 15 лет ты дебютировала на Олимпиаде-2008 в Пекине, то у своих соперниц российская Николь не вызывала особого внимания…

- Так и было.

- А как получилось, что из провинциального Чапаевска ты вдруг пробилась в ряды великих спортсменов-паралимпийцев?

- Чапаевск с каждым годом становится все более современным мегаполисом со своим спортивным лицом. Он один из ведущих центров паралимпийского спорта страны. Мои родители были неплохими легкоатлетами и тренировались у того же тренера, что и я, - Владимира Спирина. По моим стопам пошла и младшая сестра. Она тоже бегает и прыгает. Насколько мои родители были успешны в спорте? Они были железными «зачетниками». В семье бережно хранятся их грамоты и дипломы, а папа даже не выбросил на свалку шиповки, в которых бегал.

- То есть твоя судьба была предрешена?

- Не совсем так. Сначала я играла в волейбол, потом занималась тхэквондо, пела в хоре и только потом пришла на стадион. Однажды папа сказал: «Хватит заниматься ерундой, берись за серьезное дело». Так я подружилась с «королевой спорта».

- Как попала в паралимпийскую сборную?

- Я приехала на чемпионат России и в жесткой конкуренции смогла выиграть спринт. Меня включили в состав и отправили на первый международный старт в Токио. Волновалась ужасно, но все же сумела выполнить квалификационные нормативы и завоевать путевку на Паралимпиаду в Пекин-2008. Мои победы на 100 и 200 метров у тренеров сборной уже не вызывали сомнений, что я готова стать лидером национальной сборной.

- Теперь понятно, почему ты занялась спортивной психологией. Судя по всему, решила всерьез настроиться на покорение паралимпийских вершин.

- Да, в Лондоне я чувствовала себя намного увереннее, чем в Пекине. Здесь сложилось много факторов для успеха. Опыт предыдущих стартов на высшем уровне мне объективно помог.

- Могла добыть вторую золотую медаль в беге на 100 метров?

- Вряд ли. Я была объективно слабее своей главной соперницы - кубинки. Но и  «серебро» для меня - огромный успех.

- Долго преследовала эйфория от победы?

- А ее как таковой и не было. Моему успеху радовались все, кроме меня. Я больше радовалась тому, что наконец-то приехала домой после изнурительных тренировок, переездов и перелетов. Я соскучилась по семье, и мне хотелось побыть в зоне личного комфорта. Тем более что приехал вскоре мой будущий муж.

- Вас, семью чемпионов, конечно же, начали дружно приглашать переехать в другие города…
- Этим нас не удивишь. Предложения посыпались еще с 14-летнего возраста. Но пока уезжать из Чапаевска не собираемся. Меня здесь все устраивает.

Нас не сломать

- Твой лучший результат в прыжках в длину?

- 5 метров 96 сантиметров. Рекорд России на четыре сантиметра меньше. А вот до рекорда мира - 6 м 01 см - еще не допрыгнула.




























- Еще неизвестно, когда российским паралимпийцам разрешат выступать на международных стартах. Какой тебе видится выход из этой непростой ситуации?

- Буду выступать среди обычных здоровых спортсменов. Я же начинала с этого и никаких проблем и дискомфорта не ощущала. Сегодня у меня есть выбор. Мне даже комфортнее выступать среди обычных спортсменов, несмотря на более серьезную конкуренцию. Кураж здесь совсем другой. Конечно же, расстроилась, что четыре предыдущих года прошли впустую и мне не удалось подтвердить свой титул победительницы в прыжках в длину. В Рио у меня был хороший шанс. Победительница показала результат ниже, чем был у меня в Лондоне. Обидно до слез! Перед Рио мы тренировались в Новогорске и были готовы к любому повороту событий. Но все же принятое решение стало для нас ударом.

- Не появилось желание завязать со спортом?

- Наоборот, появилось желание доказать всем, что нас еще рано списывать в архив. Что мы чистые спортсмены и нас отстранили от стартов незаслуженно.

- Как отнеслись к этой ситуации твои соперники?

- Не скрою, многие откровенно ликовали. У них появился шанс на медали. К тому же наши квоты отдали неудачникам отбора в Бразилию.

- С каким настроением ты начинаешь новое олимпийское четырехлетие?
- С хорошим. В моей жизни мало что изменилось. Отдых был коротким, мы вновь тренируемся. Единственное, пока не ясны перспективы, но это, надеюсь, все временно. В феврале пройдет чемпионат России в закрытых помещениях, где я планирую выступить. Приму участие еще в некоторых стартах, в том числе и в Самаре. Мне очень нравится наш самарский манеж.

- Недавно в твоей жизни произошло большое событие. Самара выбрала тебя послом грядущего чемпионата мира по футболу-2018…

- Для меня это было очень неожиданно, но приятно и почетно. В душе я болельщица. Переживаю за нашу сборную страны. А еще люблю смотреть пляжный футбол. Очень хочу, чтобы Самара достойно подготовилась и провела мировой футбольный форум.

Визитная карточка
Николь Родомакина, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Родилась 14 февраля 1993 г. в Чапаевске с врожденной патологией правого предплечья. Легкой атлетикой стала заниматься в 2005 г. в ДЮСШ «Старт» у тренера Владимира Спирина. Через три года установила рекорд России среди спортсменов с патологией опорно-двигательного аппарата в беге на 100 и 200 метров.

В 15 лет дебютировала на Паралимпийских играх в Пекине-2008 в беге на 100 (5-е место) и 200 (7-е место) метров. Шестикратная чемпионка мира (2010, 2011, 2013 гг.), четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне (2012 г.) в прыжках в длину (5 м 63 см), серебряный призер Паралимпиады в беге на 100 метров.
14-кратная чемпионка России в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
Награждена орденом Дружбы (2012 г.). Лауреат премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

Учится в магистратуре факультета психологии Самарского госуниверситета.

Посол Самары - города-организатора чемпионата мира по футболу-2018.

Дословно
Владимир Спирин, заслуженный тренер Росии:
- Так получилось, что мне довелось работать со всеми в семье Родомакиных. Непросто быть тренером в адаптивном спорте. Это требует другого подхода. Но с Николь было проще. Сначала она добилась успехов среди здоровых спортсменов. Выигрывала короткий спринт на Спартакиаде школьников России, затем была четвертой на юниорском первенстве России в прыжках в длину (5 м 89 см) в Волгограде. В 2007 году нам предложили выступить на чемпионате России среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В то время инвалидный спорт получил хорошее подспорье. Ему стали уделять серьезное внимание. Федерации инвалидного спорта стали неплохо финансироваться, и мы переключились на паралимпийское движение. В том же году Николь добилась включения в состав сборной России в спринте и завоевала путевку на Паралимпиаду-2008 в Пекин, где до пьедестала чуть не дотянула. В 2009 году мы решили попробовать ее в прыжках в длину. В Лондоне-2012 она стала в этом виде паралимпийской чемпионкой. Выбор оказался правильным. Главная задача на ближайшее четырехлетие - стабильно прыгать за шестиметровую отметку. Функционально она готова. Николь уже не раз покоряла этот высокий рубеж. Уверен, в Токио она добудет свое второе паралимпийское золото.

Никита Прохоров, чемпион Паралимпийских игр в толкании ядра, муж Николь Родомакиной:
- К сожалению, без Рио я остался по другому поводу - получил накануне серьезную травму. Перенес операцию, долго восстанавливался. А вот другим ребятам-паралимпийцам нервы помотали хорошо. Но разве нас сломаешь? Мы не собираемся сдаваться. Вместе с Николь скоро приму участие в зимнем чемпионате страны. Почему из Омска переехал в Самару? Потому что здесь живут действительно самые красивые девушки. Моя жена из их числа.
Дата: 17 января 2017 , 13:08
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Владимир Пермяков
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