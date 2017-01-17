Николь Родомакина: «Хочу, чтобы Самара достойно подготовилась и провела мировой футбольный форум»

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Готовность к лидерству- Об этом надо спросить у моего отца, который всегда был поклонником голливудской суперзвезды Николь Кидман. Маме ничего не оставалось, как согласиться с ним. Они оба у меня люди продвинутые и современные. На мой взгляд, людей сегодня ничем не удивишь, тем более экзотическими именами. В том числе и иностранцев.- Так и было.- Чапаевск с каждым годом становится все более современным мегаполисом со своим спортивным лицом. Он один из ведущих центров паралимпийского спорта страны. Мои родители были неплохими легкоатлетами и тренировались у того же тренера, что и я, - Владимира Спирина. По моим стопам пошла и младшая сестра. Она тоже бегает и прыгает. Насколько мои родители были успешны в спорте? Они были железными «зачетниками». В семье бережно хранятся их грамоты и дипломы, а папа даже не выбросил на свалку шиповки, в которых бегал.- Не совсем так. Сначала я играла в волейбол, потом занималась тхэквондо, пела в хоре и только потом пришла на стадион. Однажды папа сказал: «Хватит заниматься ерундой, берись за серьезное дело». Так я подружилась с «королевой спорта».- Я приехала на чемпионат России и в жесткой конкуренции смогла выиграть спринт. Меня включили в состав и отправили на первый международный старт в Токио. Волновалась ужасно, но все же сумела выполнить квалификационные нормативы и завоевать путевку на Паралимпиаду в Пекин-2008. Мои победы на 100 и 200 метров у тренеров сборной уже не вызывали сомнений, что я готова стать лидером национальной сборной.- Да, в Лондоне я чувствовала себя намного увереннее, чем в Пекине. Здесь сложилось много факторов для успеха. Опыт предыдущих стартов на высшем уровне мне объективно помог.- Вряд ли. Я была объективно слабее своей главной соперницы - кубинки. Но исеребродля меня - огромный успех.- А ее как таковой и не было. Моему успеху радовались все, кроме меня. Я больше радовалась тому, что наконец-то приехала домой после изнурительных тренировок, переездов и перелетов. Я соскучилась по семье, и мне хотелось побыть в зоне личного комфорта. Тем более что приехал вскоре мой будущий муж.- Этим нас не удивишь. Предложения посыпались еще с 14-летнего возраста. Но пока уезжать из Чапаевска не собираемся. Меня здесь все устраивает.Нас не сломать- 5 метров 96 сантиметров. Рекорд России на четыре сантиметра меньше. А вот до рекорда мира - 6 м 01 см - еще не допрыгнула.- Буду выступать среди обычных здоровых спортсменов. Я же начинала с этого и никаких проблем и дискомфорта не ощущала. Сегодня у меня есть выбор. Мне даже комфортнее выступать среди обычных спортсменов, несмотря на более серьезную конкуренцию. Кураж здесь совсем другой. Конечно же, расстроилась, что четыре предыдущих года прошли впустую и мне не удалось подтвердить свой титул победительницы в прыжках в длину. В Рио у меня был хороший шанс. Победительница показала результат ниже, чем был у меня в Лондоне. Обидно до слез! Перед Рио мы тренировались в Новогорске и были готовы к любому повороту событий. Но все же принятое решение стало для нас ударом.- Наоборот, появилось желание доказать всем, что нас еще рано списывать в архив. Что мы чистые спортсмены и нас отстранили от стартов незаслуженно.- Не скрою, многие откровенно ликовали. У них появился шанс на медали. К тому же наши квоты отдали неудачникам отбора в Бразилию.- С хорошим. В моей жизни мало что изменилось. Отдых был коротким, мы вновь тренируемся. Единственное, пока не ясны перспективы, но это, надеюсь, все временно. В феврале пройдет чемпионат России в закрытых помещениях, где я планирую выступить. Приму участие еще в некоторых стартах, в том числе и в Самаре. Мне очень нравится наш самарский манеж.- Для меня это было очень неожиданно, но приятно и почетно. В душе я болельщица. Переживаю за нашу сборную страны. А еще люблю смотреть пляжный футбол. Очень хочу, чтобы Самара достойно подготовилась и провела мировой футбольный форум.Николь Родомакина, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Родилась 14 февраля 1993 г. в Чапаевске с врожденной патологией правого предплечья. Легкой атлетикой стала заниматься в 2005 г. в ДЮСШ «Старт» у тренера Владимира Спирина. Через три года установила рекорд России среди спортсменов с патологией опорно-двигательного аппарата в беге на 100 и 200 метров.В 15 лет дебютировала на Паралимпийских играх в Пекине-2008 в беге на 100 (5-е место) и 200 (7-е место) метров. Шестикратная чемпионка мира (2010, 2011, 2013 гг.), четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне (2012 г.) в прыжках в длину (5 м 63 см), серебряный призер Паралимпиады в беге на 100 метров.14-кратная чемпионка России в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину среди лиц с ограниченными физическими возможностями.Награждена орденом Дружбы (2012 г.). Лауреат премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».Учится в магистратуре факультета психологии Самарского госуниверситета.Посол Самары - города-организатора чемпионата мира по футболу-2018.- Так получилось, что мне довелось работать со всеми в семье Родомакиных. Непросто быть тренером в адаптивном спорте. Это требует другого подхода. Но с Николь было проще. Сначала она добилась успехов среди здоровых спортсменов. Выигрывала короткий спринт на Спартакиаде школьников России, затем была четвертой на юниорском первенстве России в прыжках в длину (5 м 89 см) в Волгограде. В 2007 году нам предложили выступить на чемпионате России среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В то время инвалидный спорт получил хорошее подспорье. Ему стали уделять серьезное внимание. Федерации инвалидного спорта стали неплохо финансироваться, и мы переключились на паралимпийское движение. В том же году Николь добилась включения в состав сборной России в спринте и завоевала путевку на Паралимпиаду-2008 в Пекин, где до пьедестала чуть не дотянула. В 2009 году мы решили попробовать ее в прыжках в длину. В Лондоне-2012 она стала в этом виде паралимпийской чемпионкой. Выбор оказался правильным. Главная задача на ближайшее четырехлетие - стабильно прыгать за шестиметровую отметку. Функционально она готова. Николь уже не раз покоряла этот высокий рубеж. Уверен, в Токио она добудет свое второе паралимпийское золото.- К сожалению, без Рио я остался по другому поводу - получил накануне серьезную травму. Перенес операцию, долго восстанавливался. А вот другим ребятам-паралимпийцам нервы помотали хорошо. Но разве нас сломаешь? Мы не собираемся сдаваться. Вместе с Николь скоро приму участие в зимнем чемпионате страны. Почему из Омска переехал в Самару? Потому что здесь живут действительно самые красивые девушки. Моя жена из их числа.