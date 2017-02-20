Мастер на все руки. Сергей Доркичев успешно выступает и на футбольном поле, и на… сцене

Все они - члены национальной сборной России среди глухих. Но, увы, несмотря на регалии, в главную команду области - «Крылья Советов» - или на худой конец в тольяттинскую «Ладу» их не берут. Хотя, на мой взгляд, это абсолютно неверно. В качестве убедительного примера назову Анатолия Масленкина. Он играл за столичный «Спартак», неоднократно становился чемпионом СССР. В далеком 1956 году в составе советской сборной стал олимпийским чемпионом в австралийском Мельбурне, а через четыре года вместе со Львом Яшиным, Виктором Понедельником, Славой Метревели, Игорем Нетто и другими легендарными футболистами завоевал Кубок Европы. И, несмотря на глухоту, был выдающимся мастером. Никто даже не догадывался о его недуге.- Романа Мафтеуцу как-то привлекали к тренировкам «Крыльев». Я тоже пару раз с ними тренировался. Но дальше дело не пошло, - рассказывает Доркичев. - Реплики и команды тренера порой до нас не доходили - для этого в штат надо было ввести специалиста по жестам. Это и накладно, и не совсем удобно. Потому отказались. Хотя, на мойвзгляд, все зависит от тренера и его желания. Наш наставник в сборной Александр Ерастов тоже не владел мимикой и жестами, но со временем научился. Иногда ветераны «Крыльев» зовут меня на свои игры и тренировки. Общаться с ними большое удовольствие. Особенно мне понравилась недавняя предновогодняя акция. Ветераны и руководство клуба «Крыльев» сыграли товарищеский матч на поле тренировочной базы в костюмах Дедов Морозов. Прикольно было, смешно, и атмосфера понастоящему праздничная. В этом футбольном шоу приняли участие мои подопечные по сборной Самарской области среди слабослышащих. Дело было даже не в результате, а в желании помочь нашей молодежи попробовать свои силы в битве с признанными мастерами кожаного мяча. Меня, кстати, «Крылья» взяли к себе в команду. Считайте, что почувствовал себя вторым Масленкиным…(смеется). Кстати, на одном из крупных международных турниров в составе сборной Германии играл парень, который выступает в одном из профессиональных клубов бундеслиги. Я разговаривал с ним - онабсолютно глухой, но чувствует себя в профессиональном футболе вполне комфортно. Главное - взаимопонимание. Я тожерос глухонемым от рождения,но в дворовом футболе никто даже порой не знал об этом. Часто ходил на «Металлург» на игры «Крыльев» и представлял себя в майке своей любимой команды. Благодаря этой мечте и рос как футболист.- Нет, таких ноток в разговорах не было никогда. Надо четко понимать: у нас адаптивный вид спорта - это нечто другое, чем обычный футбол. Мы же не сравниваем, к примеру, пляжный с большим. В обычном футболе огромная конкуренция, а нас, инвалидов по слуху, мало. Нам даже в некотором роде повезло. Да я никогда и не хвастался своими заслугами, это не в моем характере.- В июле нас ждут главные соревнования четырехлетия - Сурдлимпийские игры. Они пройдут с 18 по 30 июля в Турции. Это главные мировые старты среди слабослышащих. Мы, россияне, уже были чемпионами. Скоро зимний чемпионат России по футзалу. В позапрошлом году добились со сборной области наивысшего успеха - стали четвертыми. В прошлом году были пятыми. Теперь хотим побороться за призовые места. Спасибо руководству Центра спортивной подготовки, которое предоставило нам отличные условия. Раньше мы тренировались на заснеженных площадках, в лучшем случае на синтетике. Это, как известно, чревато травмами. Руки, ноги обмораживали - все было. Теперь тренируемся в новом спортивном комплексе «Орбита». Условия здесь шикарные - на уровне национальной сборной, грех жаловаться.- Тревога есть, но пока до нас не добрались. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.- В последнее время лед тронулся. О нас стали чаще писать в газетах и в Интернете. Будут успехи - будет и внимание.- Вы правы, надо давать дорогу молодым. Я в национальной сборной уже 15 лет, и нынешняя Сурдлимпиада будет для ме-ня последней. Мое долгожительство в сборной объяснимо: я левоногий, а это в футболе дефицитное амплуа. Вовсю тренирую молодежь, готовлю себе замену. У нас в последнее время подросла целая плеяда талантливых игроков - члены сборной юношеской России.- Объяснение простое. Раньше мы занимались только хоккеем. Я и сам был чемпионом России в составе сборной команды области. Потом бюджет урезали и открыли отделение футбола при СДЮСШОР-9. Теперь это базовая структура, где и растет перспективная молодежь. Например, защитник Аскар Боянов - по своему характеру и игровой манере похож на Ибрагима Цаллагова. Полузащитники Никита Москальчук, Илья Новиков, Данила Веденеев - очень перспективные ребята. К тому же у них есть пример, к чему надо стремиться и на кого равняться.- Еще как хочется! Живу радостным предчувствием увидеть мастеров мирового уровня в Самаре на первенстве-2018. Обязательно буду смотреть футбол с трибуны.- Все получилось случайно. В 2005 году меня пригласили поработать тренером-инструктором в областную федерацию глухих. Там я познакомился с самодеятельными артистами, побывал на их репетициях. Постепенно меня уговорили выйти на сцену с сольным номером. До сих пор помню первое выступление. Мандраж был больше, чем в футболе. Сценическое искусство увлекло, стал лауреатом российских и международных конкурсов. Благодаря творческой деятельности познакомился со своей будущей женой - певицей из Екатеринбурга. Она у меня настоящая красавица…- Именно так.Сергей ДоркичевЗаслуженный мастер спорта по футболу.Родился 4 февраля 1982 г. в Куйбышеве. Футболом начал заниматься с 1995 г. С 2002 г. входит в состав национальнойсборной России среди слабослышащих. Чемпион Сурдлимпийских игр по футболу (2013). Бронзовый призер чемпионата мира среди слабослышащих (2016). Чемпион Европы по футзалу (2004), серебряный призер чемпионата мира по футзалу (2014). Серебряный призер чемпионата Европы (2015). Двукратный чемпион России (2005, 2014). В 2013 году окончил Самарский государственный социально-педагогический университет по специальности «социальная педагогика». Сейчас учится на первом курсе Поволжской социально-гуманитарной академии по специальности «адаптивный спорт», работаеттренером по футболу в ДЮСШОР-9. Женат, растит двух дочерей - Ариану (три года) и Алису (шесть лет).Артист ансамбля жестовой песни «Самарские звезды», лауреат многих всероссийских фестивалей и конкурсов.Вячеслав Богданов,заслуженный тренер:- Для нас нет задачи готовить смену в команду «Крылья Советов». У нас чисто любительский футбол на уровне, подчеркну,адаптивного спорта. Но все же пытаемся из тех немногих, кто занимается футболом, готовить стоящих мастеров. И, как видите, получается. Не случайно Самару называют футбольным городом.