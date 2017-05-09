«Крылья» одерживают победу на выезде и продолжают борьбу за выживание в премьер-лиге
Самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России, встретившись с екатеринбургским «Уралом».
Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, счет в игре открыли хозяева поля уже в начале второй минуты матча.
Однако самарцы смогли переломить ход игры. Кристиан Паскуато, вышедший в перерыве на замену, сделал две голевые передачи, которые оба раза реализовал Джанни Бруно на 54 и 75 минутах матча. На последних минутах отличился уже сам Кристиан Паскуато, реализовав выход один на один.
В результате «Крылья» разгромили противника со счётом 3:1. После этой игры самарцы занимают 14 строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Крылья» проведут дома против питерского «Зенита» в субботу 13 мая.
Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, счет в игре открыли хозяева поля уже в начале второй минуты матча.
Однако самарцы смогли переломить ход игры. Кристиан Паскуато, вышедший в перерыве на замену, сделал две голевые передачи, которые оба раза реализовал Джанни Бруно на 54 и 75 минутах матча. На последних минутах отличился уже сам Кристиан Паскуато, реализовав выход один на один.
В результате «Крылья» разгромили противника со счётом 3:1. После этой игры самарцы занимают 14 строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Крылья» проведут дома против питерского «Зенита» в субботу 13 мая.
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