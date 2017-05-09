09 мая 2017 года,
00:46
$ 58.54    64.24   Нефть 49.34 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

«Крылья» одерживают победу на выезде и продолжают борьбу за выживание в премьер-лиге

 Самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России, встретившись с екатеринбургским «Уралом».

Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, счет в игре открыли хозяева поля уже в начале второй минуты матча.

Однако самарцы смогли переломить ход игры. Кристиан Паскуато, вышедший в перерыве на замену, сделал две голевые передачи, которые оба раза реализовал Джанни Бруно на 54 и 75 минутах матча. На последних минутах отличился уже сам Кристиан Паскуато, реализовав выход один на один.

В результате «Крылья» разгромили противника со счётом 3:1. После этой игры самарцы занимают 14 строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Крылья» проведут дома против питерского «Зенита» в субботу 13 мая.





















Дата: 8 мая 2017 , 18:32
139
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: kc-camapa.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
«Крылья» одерживают победу на выезде и продолжают борьбу за выживание в премьер-лиге
8 мая 2017
139
«Крылья» одерживают победу на выезде и продолжают борьбу за выживание в премьер-лиге
В Самаре состоялось официальное открытие летнего велосезона
2 мая 2017
379
В Самаре состоялось официальное открытие летнего велосезона
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» 11:1 по угловым
1 мая 2017
674
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» 11:1 по угловым
Сегодня «Крылья Советов» сыграют в Туле с «Арсеналом»
26 апреля 2017
339
Сегодня «Крылья Советов» сыграют в Туле с «Арсеналом»
Школьники во второй раз разыграли Кубок главы Самары по волейболу
26 апреля 2017
567
Школьники во второй раз разыграли Кубок главы Самары по волейболу
Баскетболисты «Самары» финишировали на пятом месте в суперлиге
24 апреля 2017
625
Баскетболисты «Самары» финишировали на пятом месте в суперлиге
Волейбольная «Нова» завершила сезон двумя поражениями в плей-офф
24 апреля 2017
366
Волейбольная «Нова» завершила сезон двумя поражениями в плей-офф
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином»
23 апреля 2017
725
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином»
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
20 апреля 2017
613
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
Лента новостей
8 мая 2017 , 18:32
139
«Крылья» одерживают победу на выезде и продолжают борьбу за выживание в премьер-лиге
  Самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России, встретившись с...
8 мая 2017 , 14:16
312
В Самаре возложили цветы к Вечному огню
Церемония состоялась в понедельник, 8 мая, в 11:00 на площади Славы.
8 мая 2017 , 12:40
175
Дарья Касаткина стала лучшей теннисисткой апреля
Напомним, голосование было запущено на официальном сайте WTA (Женской теннисной ассоциации) на...
8 мая 2017 , 11:30
291
На Южном мосту в месте ремонта перевернулась «тринадцатая»
ДТП произошло сегодня примерно в 0:20.
8 мая 2017 , 11:24
244
Самарское знамя отправится в Сирию
Во вторник, 9 мая 2017 года в 12:00 в Иверском женском монастыре состоится торжественный...
8 мая 2017 , 11:16
380
Военный Парад на площади Куйбышева посмотрят 26 тысяч самарцев
На его генеральной репетиции побывали свыше 7 тысяч самарцев.
7 мая 2017 , 11:29
458
В Самарской области от укусов клещей пострадали уже 254 человека
Это данные по состоянию на 3 мая.
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5581
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4900
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4614
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4416
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
1092
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
689
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1316
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
614
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.