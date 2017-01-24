24 января 2017 года,
22:20
$ 59.5    63.94   Нефть 55.58 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

«Крылья Советов» вновь летят в Турцию

Завтра футболисты самарской команды из Москвы вылетают в Анталию, а оттуда отправляются в Белек на второй тренировочный сбор.

А Белеке волжане проведут четыре контрольных встречи. К ранее известным трём соперникам – словацкому «Шпорту» из Подбрезова, боснийскому «Железничару» и молдавскому «Шерифу» добавился ещё один – армянский клуб «Алашкерт», являющийся действующим чемпионом своей страны. Эта игра пройдёт 6 февраля. На следующий день команда возвращается в Москву.

Руководство «Крыльев» определилось с местом проведения заключительного, третьего зарубежного сбора. Так же, как и первые два, он пройдет в Белеке, поскольку тренерский штаб остался доволен условиями для работы. На сборе запланировано проведение нескольких контрольных игр. Заключительный сбор начнется 11 февраля.

Чемпионат России возобновится для «Крыльев» 5 марта домашней встречей со столичным «Локомотивом».

Судя по недавнему заявлению руководства клуба, «Крылья» планируют усилиться максимум двумя новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Ранее самарскую команду покинули Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, которые перешли в «Зенит».

– Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков, – говорит генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. – Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, – выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон.

Добавим, что экс-полузащитник «Анжи» Павел Яковлев не перейдет в команду. Хавбек, расторгнувший контракт с махачкалинцами в январе, выступал за самарцев в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.

– В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – «Спартак» и «Анжи», – сообщил председатель совета директор клуба Дмитрий Шляхтин. – А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом.

Напомним, «Крылья» 20 января, завершая первый сбор, уже провели контрольную встречу с румынским клубом «Пандурий» и сыграли вничью (2:2). 
Дата: 24 января 2017 , 12:48
278
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
«Крылья Советов» вновь летят в Турцию
24 января 2017
278
«Крылья Советов» вновь летят в Турцию
Баскетбольная «Самара» в тройке лидеров
24 января 2017
150
Баскетбольная «Самара» в тройке лидеров
Николь Родомакина: «Хочу, чтобы Самара достойно подготовилась и провела мировой футбольный форум»
17 января 2017
237
Николь Родомакина: «Хочу, чтобы Самара достойно подготовилась и провела мировой футбольный форум»
На реконструкцию тренировочной площадки «Крыльев Советов» потратят 70,1 млн рублей
16 января 2017
280
На реконструкцию тренировочной площадки «Крыльев Советов» потратят 70,1 млн рублей
БК «Самара» набрал свою первую сотню побед
12 января 2017
323
БК «Самара» набрал свою первую сотню побед
Волейбольный клуб «НОВА» сразился с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска
10 января 2017
365
Волейбольный клуб «НОВА» сразился с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска
В Самаре состоялась традиционная «Гонка памяти»
10 января 2017
368
В Самаре состоялась традиционная «Гонка памяти»
«Крылья Советов» начнут подготовку к весенней части чемпионата страны в турецком городе Белек
10 января 2017
231
«Крылья Советов» начнут подготовку к весенней части чемпионата страны в турецком городе Белек
Полузащитник «Крыльев» Йоан Молло перешел в «Зенит»
10 января 2017
396
Полузащитник «Крыльев» Йоан Молло перешел в «Зенит»
Лента новостей
24 января 2017 , 16:34
157
В Тольятти мужчина торговал контрафактными автозапчастями
Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержали мужчину,...
24 января 2017 , 16:02
160
В Самаре 17 человек тушили квартиру на Ново-Садовой
Пожар зафиксировали 23 января в 22:48 в Октябрьском районе.
24 января 2017 , 15:57
306
Женщина пыталась пронести в СИЗО телефоны, спрятанные в упаковки с едой
Инцидент произошел в Тольятти. 
24 января 2017 , 15:41
156
Что мы увидим и услышим на фестивале «Пластилиновый дождь»?
4 и 5 февраля в торговом центре «Аврора» пройдет фестиваль «Пластилиновый...
24 января 2017 , 15:36
247
28% пассажиров «Курумоча» летают «налегке»
Таковы итоги социологического исследования, проведенного в аэропорту.
24 января 2017 , 14:59
117
Самарским детям покажут новое немецкое кино
С 25 по 29 января в ЦРК «Художественный» пройдет фестиваль «Новое немецкое...
24 января 2017 , 14:50
100
В командировку с корпоративной картой
Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще? 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4556
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3475
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3285
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2804
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1001
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
735
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
852
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
26 декабря 2016
274
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.