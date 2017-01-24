«Крылья Советов» вновь летят в Турцию
Завтра футболисты самарской команды из Москвы вылетают в Анталию, а оттуда отправляются в Белек на второй тренировочный сбор.
А Белеке волжане проведут четыре контрольных встречи. К ранее известным трём соперникам – словацкому «Шпорту» из Подбрезова, боснийскому «Железничару» и молдавскому «Шерифу» добавился ещё один – армянский клуб «Алашкерт», являющийся действующим чемпионом своей страны. Эта игра пройдёт 6 февраля. На следующий день команда возвращается в Москву.
Руководство «Крыльев» определилось с местом проведения заключительного, третьего зарубежного сбора. Так же, как и первые два, он пройдет в Белеке, поскольку тренерский штаб остался доволен условиями для работы. На сборе запланировано проведение нескольких контрольных игр. Заключительный сбор начнется 11 февраля.
Чемпионат России возобновится для «Крыльев» 5 марта домашней встречей со столичным «Локомотивом».
Судя по недавнему заявлению руководства клуба, «Крылья» планируют усилиться максимум двумя новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Ранее самарскую команду покинули Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, которые перешли в «Зенит».
– Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков, – говорит генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. – Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, – выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон.
Добавим, что экс-полузащитник «Анжи» Павел Яковлев не перейдет в команду. Хавбек, расторгнувший контракт с махачкалинцами в январе, выступал за самарцев в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.
– В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – «Спартак» и «Анжи», – сообщил председатель совета директор клуба Дмитрий Шляхтин. – А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом.
Напомним, «Крылья» 20 января, завершая первый сбор, уже провели контрольную встречу с румынским клубом «Пандурий» и сыграли вничью (2:2).
А Белеке волжане проведут четыре контрольных встречи. К ранее известным трём соперникам – словацкому «Шпорту» из Подбрезова, боснийскому «Железничару» и молдавскому «Шерифу» добавился ещё один – армянский клуб «Алашкерт», являющийся действующим чемпионом своей страны. Эта игра пройдёт 6 февраля. На следующий день команда возвращается в Москву.
Руководство «Крыльев» определилось с местом проведения заключительного, третьего зарубежного сбора. Так же, как и первые два, он пройдет в Белеке, поскольку тренерский штаб остался доволен условиями для работы. На сборе запланировано проведение нескольких контрольных игр. Заключительный сбор начнется 11 февраля.
Чемпионат России возобновится для «Крыльев» 5 марта домашней встречей со столичным «Локомотивом».
Судя по недавнему заявлению руководства клуба, «Крылья» планируют усилиться максимум двумя новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Ранее самарскую команду покинули Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, которые перешли в «Зенит».
– Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков, – говорит генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. – Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, – выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон.
Добавим, что экс-полузащитник «Анжи» Павел Яковлев не перейдет в команду. Хавбек, расторгнувший контракт с махачкалинцами в январе, выступал за самарцев в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.
– В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – «Спартак» и «Анжи», – сообщил председатель совета директор клуба Дмитрий Шляхтин. – А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом.
Напомним, «Крылья» 20 января, завершая первый сбор, уже провели контрольную встречу с румынским клубом «Пандурий» и сыграли вничью (2:2).
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