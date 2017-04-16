«Крылья Советов» в Махачкале разгромили «Анжи»
Вот тебе и непредсказуемый футбол! В субботнем номере «СГ» за 15 апреля наш авторитетный эксперт - почетный ветеран «Крыльев Советов» и экс – глава областной федерации футбола Виктор Япынцев уверенно предсказал поражение «Крыльев» в Махачкале в матче 23-го тура премьер-лиги, а что в итоге вышло? Убедительная победа – 3:1!
Счет на 9-й минуте открыл Сергей Корниленко, послав мяч в «девятку» ворот махачкалинцев с левой ноги метров с 23-х, а на 23-й минуте Георгий Зотов его удвоил, открыв счет голам за «Крылья». Причем, уложил мяч в сетку примерно с такой же дистанции, что и Корниленко, - в правый от голкипера «Анжи» угол. Была еще и штанга у ворот экс-самарца Давида Юрченко. Хозяева поля могли восстановить равновесие не без помощи капитана «Анжи» Асильдарова. Но мяч сначала попал в перекладину самарских ворот, а потом сам Шамиль сплоховал в ближнем бою с Конюховым. Так неожиданно завершился первый тайм – 0:2.
Во втором пошла равная игра. На гол самарца Кристиано Паскуато, переигравшему один в один Юрченко, ответил с пенальти Арсен Хубулов. Эта победа стала первой в сезоне у «Крыльев» в гостях. Напомним, что 1 октября прошлого года «Крылья Советов» также обыграли «Анжи» дома – 2:1.
Вот какой комментарий дал после матча в Махачкале бельгийский помощник Вадима Скрипченко Йоханнес Виссер:
– В данной ситуации этот матч был для нас очень важным. Мы оказались в сложном положение перед игрой. Конечно же,овольны, что смогли взять три очка. Несмотря на травмы и проблемы с составом единственное, что оставалось делать в этой ситуации, - это много работать. Мы пытались выстроить организацию игры и сделали все, чтобы команда была боевой. Может нам немного повезло, что забили два гола в первом тайме, но это придало уверенности в игре и мы заслужили эту победу.
- Эта игра полностью на моей совести, - дал свой комментарий наставник «Анжи» Александр Григорян, в свое время приводивший женскую футбольную тольяттинскую «Ладу» пять раз к золотым медалям чемпионата России. - Я очень серьёзно ошибся со стартовым составом. Плюс команда начала играть с должным настроем только после пропущенного мяча, а за вопросы настроя также отвечает главный тренер. Всё это повлияло на игру. Мы стали дёргаться, раскрылись, присущая нам компактность исчезла. При этом можем говорить о достаточно хороших голевых моментах, которые мы создали, но не реализовали. Не помню, в какой игре мы столько создавали. Но на контратаках «Крылья Советов» вскрыли нас, как консервную банку.
Наша команда поднялась на 13-е место, записав в свой актив 20 очков. Ближайший преследователь - тульский «Арсенал» (18 очков) сыграет в воскресенье с «Локомотивом». Следующий матч «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 23 апреля, в 15.30 на «Металлурге» с казанским «Рубином».
Премьер-лига
23-й тур
«Анжи» (Махачкала) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:3 (0:2)
Голы: Корниленко, 9 (0:1). Зотов, 23 (0:2). Паскуато, 64 (0:3). Хубулов, 89 - с пенальти (1:3).
«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Хубулов, Брызгалов (Гулиев, 36), Тетрашвили, Яковлев, Будковский (Долгов, 65), Асильдаров (Прудников, 46).
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Бруно (Глеб, 65), Зуев (Таранов, 90), Бато, Мияйлович, Паскуато (Ткачев, 84), Корниленко.
Предупреждение: Паршивлюк, 15.
Судьи: Николаев (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
15 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 4 500 зрителей.
Счет на 9-й минуте открыл Сергей Корниленко, послав мяч в «девятку» ворот махачкалинцев с левой ноги метров с 23-х, а на 23-й минуте Георгий Зотов его удвоил, открыв счет голам за «Крылья». Причем, уложил мяч в сетку примерно с такой же дистанции, что и Корниленко, - в правый от голкипера «Анжи» угол. Была еще и штанга у ворот экс-самарца Давида Юрченко. Хозяева поля могли восстановить равновесие не без помощи капитана «Анжи» Асильдарова. Но мяч сначала попал в перекладину самарских ворот, а потом сам Шамиль сплоховал в ближнем бою с Конюховым. Так неожиданно завершился первый тайм – 0:2.
Во втором пошла равная игра. На гол самарца Кристиано Паскуато, переигравшему один в один Юрченко, ответил с пенальти Арсен Хубулов. Эта победа стала первой в сезоне у «Крыльев» в гостях. Напомним, что 1 октября прошлого года «Крылья Советов» также обыграли «Анжи» дома – 2:1.
Вот какой комментарий дал после матча в Махачкале бельгийский помощник Вадима Скрипченко Йоханнес Виссер:
– В данной ситуации этот матч был для нас очень важным. Мы оказались в сложном положение перед игрой. Конечно же,овольны, что смогли взять три очка. Несмотря на травмы и проблемы с составом единственное, что оставалось делать в этой ситуации, - это много работать. Мы пытались выстроить организацию игры и сделали все, чтобы команда была боевой. Может нам немного повезло, что забили два гола в первом тайме, но это придало уверенности в игре и мы заслужили эту победу.
- Эта игра полностью на моей совести, - дал свой комментарий наставник «Анжи» Александр Григорян, в свое время приводивший женскую футбольную тольяттинскую «Ладу» пять раз к золотым медалям чемпионата России. - Я очень серьёзно ошибся со стартовым составом. Плюс команда начала играть с должным настроем только после пропущенного мяча, а за вопросы настроя также отвечает главный тренер. Всё это повлияло на игру. Мы стали дёргаться, раскрылись, присущая нам компактность исчезла. При этом можем говорить о достаточно хороших голевых моментах, которые мы создали, но не реализовали. Не помню, в какой игре мы столько создавали. Но на контратаках «Крылья Советов» вскрыли нас, как консервную банку.
Наша команда поднялась на 13-е место, записав в свой актив 20 очков. Ближайший преследователь - тульский «Арсенал» (18 очков) сыграет в воскресенье с «Локомотивом». Следующий матч «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 23 апреля, в 15.30 на «Металлурге» с казанским «Рубином».
Премьер-лига
23-й тур
«Анжи» (Махачкала) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:3 (0:2)
Голы: Корниленко, 9 (0:1). Зотов, 23 (0:2). Паскуато, 64 (0:3). Хубулов, 89 - с пенальти (1:3).
«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Хубулов, Брызгалов (Гулиев, 36), Тетрашвили, Яковлев, Будковский (Долгов, 65), Асильдаров (Прудников, 46).
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Бруно (Глеб, 65), Зуев (Таранов, 90), Бато, Мияйлович, Паскуато (Ткачев, 84), Корниленко.
Предупреждение: Паршивлюк, 15.
Судьи: Николаев (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
15 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 4 500 зрителей.
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